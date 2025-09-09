홈 한경BUSINESS [인사]동양생명 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509091562b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.09 09:32 수정2025.09.09 09:32 김태림 기자 ◇선임△준법감시인 이사대우 박선영김태림 기자 tae@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 높아지는 서울 임대료… ‘청라 SK V1’ 비용 절감과 혁신 설계로 눈길 '전쟁 AI' 시대 개막한 팔란티어, 한국 ETF 시장 흔들다 [전예진의 마켓 인사이트] 임금협상 결렬에···HD현대중 노조, 추가 부분 파업 환경부 “2035년 탄소 최대 67% 감축” [ESG 뉴스 5] CJ그룹, 2025년 하반기 신입사원 채용 시작