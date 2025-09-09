연합뉴스

HD현대중공업과 현대자동차의 올해 임금교섭이 난항을 겪고 있는 가운데, HD현대중공업 노조가 추가 부분 파업에 나섰다.HD현대중공업 노조(민주노총 금속노조 현대중공업지부)는 9일 오전 9시부터 7시간 파업에 돌입했다. 이날 파업은 노조가 올해 임금 협상과 관련해 10번째로 벌이는 것이다. 노조는 오는 12일까지 매일 7시간씩 파업할 예정이다.HD현대중 노사는 지난 7월 18일 마련한 기본급 13만3천원(호봉승급분 3만5천원 포함) 인상안이 조합원 총회에서 부결된 이후 여전히 답보 상태다.파업이 길어지면서 생산에도 차질을 빗고 있다. 노조가 파업 기간 조선 건조 현장(야드) 도로에 오토바이를 수시로 배치하면서 조선 블록(선박 제작에 필요한 구조물) 이동과 기자재 이송 등이 때때로 막히는 것이다.현대차 노조(금속노조 현대차지부)도 추가 파업을 논의할 예정이다.노조는 지난 3∼5일 2∼4시간씩 부분 파업을 벌였으나 올해 임단협 교섭에서 큰 진전이 없자 9일 오후 중앙쟁의대책위원회를 열고 추가 파업을 검토한다.파업 여부와 수위는 이날 쟁대위에 앞서 열리는 노사 간 교섭에서 양측이 어느 정도 의미 있는 결과를 도출하느냐에 따라 달라질 전망이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com