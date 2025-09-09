국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

유럽 최대 석탄화력발전소인 벨하토프 발전소 굴뚝에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. 사진=연합뉴스

정부가 2035년 국가 온실가스 감축 목표(2035 NDC) 초안을 8일 국회에 보고했다. 시나리오는 40%대 중후반, 53%, 61%, 67% 등 네 가지다. 이 가운데 산업부 안보다 높은 53~67%가 포함됐다. 제조업 비중이 큰 한국의 특성상 연평균 3695만t을 줄여야 해 현실적으로 달성이 쉽지 않다는 지적이 나온다. 환경부가 전력·에너지 정책을 넘겨받아 ‘기후에너지환경부’로 개편되면 탄소 감축 정책이 더 속도를 낼 것이란 우려도 제기됐다. 김정관 산업부 장관은 에너지 이관에 대해 “반대 의견을 분명히 제시했다”고 밝혔다.블랙록은 위축된 신흥국 전환금융을 늘리기 위해 혼합금융 등을 활용하는 방안을 검토하고 있다. 8일 블룸버그에 따르면 지난 5년간 인프라 투자 중 신흥국 유입 비중은 약 11%에 불과했다. 투자자들이 만족할 만한 등급의 전환금융 상품이 부족했기 때문이다. 최근 싱가포르통화청이 정부 지원 혼합금융을 활용해 5억1000만달러(약 7140억원) 규모의 1차 자금 조달을 완료했으며, 블랙록도 2·3호 대형 혼합금융 펀드를 준비 중이다. 현재 전환금융 자금은 선진국에 더 많이 배분되는 추세다.아프리카 정상들은 에티오피아에서 열린 제2차 기후정상회의에서 재생에너지 기반 ‘녹색 산업화’를 통해 세계 기후경제 모델을 제시하겠다고 밝혔다. 9일 로이터에 따르면 Afreximbank, AfDB, 에코뱅크, KCB 등 지역 개발·상업 금융기관들이 최대 1000억달러(약 138조원) 동원을 목표로 협약을 체결했다. 미국의 파리협정 탈퇴 등 다자협력 약화에 대한 우려 속에, 아프리카는 공정하고 예측 가능한 기후금융을 촉구했다.캘리포니아는 2010년 이전 준공된 주택이 산불 고위험 지역에서 거래될 경우 지붕, 창문, 환기구, 주변 식생 등 취약 요소와 보강 조치를 반드시 공개하도록 의무화했다. 8일 블룸버그에 따르면 해당 정보 공개는 보험 가입과 가격 형성에 영향을 줄 수 있으며, 내화 보강이 이뤄진 주택은 프리미엄을 기대할 수 있을 예정이다. 2029년부터는 외벽 1.5m 이내 가연성 물질 제거 규정이 시행된다. 전문가들은 다른 주로 확산될 가능성도 크다고 전망한다.미국에서 기온이 오를수록 가당음료 소비가 늘어나 총 설탕 섭취가 증가한다는 연구가 국제 저널 네이처 클라이밋 체인지에 발표됐다. 2004~2019년 4만6천 가구의 구매 데이터를 기상 자료와 결합해 분석한 결과 특히 저소득층, 야외 근로자, 교육 수준이 낮은 가구에서 증가 폭이 컸다. 연구진은 고온 적응과 건강 불평등 해소를 위해 영양·보건 정책 보완이 필요하다고 강조했다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com