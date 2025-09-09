홈 한경BUSINESS [속보] 정청래 "국힘, 내란세력 단절 못하면 위헌정당 해산 심판 대상" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509091818b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.09 10:20 수정2025.09.09 10:20 강홍민 기자 연합뉴스정청래 "국힘, 내란세력 단절 못하면 위헌정당 해산 심판 대상"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 왜 성공한 리더들은 아무리 바빠도 미술관에 가는가 外[이주의 책] 국제 금값 또 사상 최고…“올해 말 4000달러도 가능” “총리 사임에”…일본 닛케이지수, 장중 최고치 경신 ㈜알유케이, 조달청 혁신제품 기업 선정 "기후에너지환경부 신설, 원전 생태계 훼손" 한수원 노조 이어 학계도 반발