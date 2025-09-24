보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 예상치 못한 상황에서 스스로 문제를 해결하는 모습. 사진=보스턴다이내믹스 유튜브

글로벌 기업, 수십만 대 양산 경쟁 돌입

주요 기업의 휴머노이드 생산 계획. 그래픽=송영 기자

기술 성숙으로 산업 현장 진입 가속

인력난이 불러온 휴머노이드 수요 폭발

투자·인력·규제…경영진의 새로운 과제

이동욱 베인앤드컴퍼니 파트너. 사진=베인앤드컴퍼니

미국 SF소설의 아버지 아이작 아시모프는 1950년에 출간한 단편집 ‘아이, 로봇(I, Robot)’ 등에서 로봇이 공장과 가정, 행정과 탐사 현장까지 파고드는 미래를 그려냈다. 하지만 당시 독자들에게 이러한 광경은 공상과학적 상상력일 뿐이었다.당시의 로봇 기술은 단순한 산업 기계나 자동화 장치 수준에 머물렀고 컴퓨터조차 막 태동하던 시기였기 때문이다. 그러나 아시모프의 소설 속 장면들은 오늘날 휴머노이드 로봇이 산업 현장과 일상으로 확산하며 빠르게 현실화하고 있다.수십 년 전 문학이 예견했던 로봇 사회가 기술과 시장의 변화로 눈앞에 다가온 것이다. 산업 현장에서는 이미 수십 년 전부터 고정형 로봇과 자동화 설비가 자리 잡았다. 바퀴 달린 운송 차량도 급속히 확산했다.그러나 이들 로봇은 특정 작업에 최적화돼 있어 활용 범위가 제한적이었다. 반면 이족 보행이 가능한 휴머노이드는 전혀 다른 차별성을 가진다. 무엇보다 현재 대부분 환경은 인간을 위해 설계돼 있기 때문이다.문 손잡이, 계단, 선반과 같은 구조물은 사람의 키와 동작을 기준으로 만들어져 있다. 휴머노이드는 이런 기존 인프라에 바로 적응할 수 있어 대규모 개조나 추가 자본 지출 없이도 투입이 가능하다.휴머노이드 시장을 선점하기 위한 글로벌 기업들의 경쟁은 이미 본격화됐다. 테슬라는 범용 로봇 ‘옵티머스(Optimus)’를 내세워 2025년까지 1만 대, 2027년에는 연간 50만 대 이상을 생산하겠다는 계획을 발표했다.미국의 피겨(Figure)와 어질리티로보틱스(Agility Robotics) 역시 수만 대 규모의 양산 능력을 확보하며 대기업 못지않은 속도로 성장하고 있다. 중국 BYD는 2026년까지 자사 공장에 20만 대를 투입하겠다는 야심찬 계획을 세웠고 갤봇(Galbot)과 유비테크(UBTech)도 수천~수만 대 생산 목표를 내걸었다.한국에서는 현대차그룹이 보스턴다이내믹스를 통해 산업용과 생활용 모두를 겨냥한 전략을 추진하고 있다. 보스턴다이내믹스가 최근 공개한 영상에서 휴머노이드 ‘아틀라스(Atlas)’는 돌발 상황에 대응하며 작업을 이어갔고 이는 로봇이 단순 반복 기계를 넘어섰음을 보여줬다.아틀라스는 연말 현대차 완성차 공장에 투입될 예정으로 한국 기업이 글로벌 경쟁에서 존재감을 키울 수 있는 시험대가 될 전망이다. 일본의 도요타와 소니는 고령화 사회를 겨냥한 생활 보조형 로봇 개발에 집중하며 경쟁 구도를 한층 다채롭게 만들고 있다.서비스 업종에서도 변화는 분명하다. 글로벌 호텔 체인들은 안내·청소·물품 운반 같은 반복 업무에 로봇을 시험 투입하고 있다. 매장에서 로봇이 상품을 진열하거나 고객을 안내하는 모습은 점차 일상화되고 있다. 이는 단순히 ‘노동력 부족의 땜질’이 아니라 서비스 품질 유지와 비용 효율성을 동시에 확보하는 전략적 대응이다.휴머노이드가 산업 현장으로 확산한 데에는 기술적 성숙이 결정적인 역할을 했다. 인공지능(AI), 센서, 배터리, 모터 기술이 비약적으로 발전하며 로봇은 이전보다 훨씬 정교하고 유연하게 움직일 수 있게 됐다.아마존은 물류창고 자동화를 위해 휴머노이드를 시험적으로 투입하며 물품 분류와 운반 과정의 효율성을 높이고 있다. 기존 자동화 설비로는 불규칙한 상자를 다루는 데 한계가 있었지만 휴머노이드는 이를 유연하게 처리하며 운영 효율을 개선했다.중국 유니트리(Unitree)는 저가형 로봇을 통해 빠른 보급을 시도하고 있으며 병원과 요양시설에서는 환자 이동을 지원하는 시험 도입이 확산하고 있다. 앞으로 기술은 더 빠르게 발전할 전망이다.대규모언어모델(LLM)과 결합한 ‘행동 모델’은 로봇이 새로운 상황을 학습하고 자율적으로 판단하는 능력을 강화하고 있다. 이는 단순한 조립·운반을 넘어 가정이나 서비스 산업에서 사람처럼 문제를 인식하고 해결하는 단계로 발전할 가능성을 보여준다.휴머노이드 로봇 도입을 가속하는 또 다른 배경은 만성적인 인력난이다. 고령화와 저출생이 맞물리면서 전 세계적으로 구조적인 노동 공급 부족 현상이 발생하고 있다.미국과 유럽에서는 물류센터와 생산 라인의 단순·반복 업무를 맡을 젊은 노동력을 찾기 어려워졌고 아시아 주요 제조국도 임금 인상 압박과 숙련 인력 부족이라는 이중고에 시달리고 있다.반면 휴머노이드의 가격은 빠르게 낮아지고 있다. 2022년에서 2024년 사이 휴머노이드 단가는 최소 40% 하락했고 같은 기간 유럽연합(EU)의 노동 비용은 5% 상승했다. 중국 유니트리가 내놓은 1만6000달러짜리 로봇은 미국 최저임금 노동자의 1년 인건비보다도 저렴한 수준이다.기술적 진보와 비용 경쟁력이 동시에 확보되면서 기업들은 로봇을 더 이상 미래 연구 과제가 아니라 실질적인 운영 대안으로 받아들이기 시작했다. 돌봄 산업에서는 특히 로봇의 필요성이 커지고 있다.고령 인구 증가와 요양 인력 부족은 선진국 대부분이 직면한 문제다. 요양시설에서 환자의 체위 변경, 침대 이동, 기본적인 생활 지원을 로봇이 보조하면 의료진은 더 복잡하고 정교한 환자 관리에 집중할 수 있다.휴머노이드 로봇은 기업 경영진에게 새로운 성장 기회를 제공하지만 동시에 반드시 풀어야 할 과제도 안긴다. 첫째는 투자 전략이다. 단순히 인건비 절감만으로는 로봇 도입의 가치를 설명하기 어렵다.실사례를 살펴보면 한 물류 기업은 휴머노이드 투입 후 실수가 감소해 물류 효율이 개선됐고, 사고율이 줄어 보험료가 인하됐으며, 이직률이 낮아져 채용 비용 절감 효과도 누렸다. 이는 로봇 투자가 단순 비용 절감이 아니라 안전·품질·고객경험 개선을 포괄하는 전략적 투자가 될 수 있음을 보여준다.둘째는 인력 전환 전략이다. 로봇이 반복 업무를 맡게 되면 기존 인력을 창의적이고 부가가치가 높은 영역으로 이동시켜야 한다. 아마존은 로봇 도입과 동시에 직원 재교육 프로그램을 확대해 단순 물류 인력을 데이터 관리·품질 관리 인력으로 전환하고 있다. 이는 로봇과 인간이 경쟁하는 구조가 아니라 상호 보완적 협업 구조를 설계하려는 시도다.셋째는 규제와 사회적 수용성이다. 로봇이 산업과 일상에 확산하면서 안전, 개인정보 보호, 노동시장 충격에 대한 논의가 불가피하다. 규제의 틀은 아직 초기 단계이며 사회적 합의 없이는 로봇 도입 속도에 제동이 걸릴 수 있다. 따라서 기업은 단순히 법규를 준수하는 차원을 넘어 고용 전환, 안전성 검증, 윤리적 기준 마련에 선제적으로 나설 필요가 있다.넷째는 생태계 구축과 파트너십이다. 휴머노이드 산업은 AI, 센서, 배터리, 클라우드 등 다양한 첨단 기술이 융합되는 복합 산업이다. 한 기업이 모든 역량을 내재화하기는 어렵다. 글로벌 기업들이 로봇 스타트업과 합작법인을 설립하거나 AI 기업과 전략적 제휴를 맺는 이유가 여기에 있다. 경영진은 단기적으로는 비용 절감 효과를 추구하되 장기적으로는 산업 생태계 내 위치를 선점하기 위한 협력 모델을 구축해야 한다.휴머노이드 로봇은 더 이상 실험실의 시제품이 아니다. 산업 현장에서 이미 검증이 진행 중이고, 비용 경쟁력까지 확보되면서 본격 상용화의 문턱에 올라섰다. 향후 10년간 누가 먼저 시장을 장악하느냐에 따라 글로벌 산업 지형이 바뀔 수 있다.기업 경영진은 휴머노이드를 단순한 자동화 설비가 아닌, 인력 구조 개편과 고객경험 혁신을 동시에 이끌어낼 전략 자산으로 바라봐야 한다. 공상과학의 상상이던 로봇 시대가 현실이 된 지금, 왜 휴머노이드인가라는 질문에 답을 내리는 기업만이 미래 경쟁에서 앞서 나갈 수 있다.