동문건설, '춘천 동문 디 이스트 어반포레' 조감도

자녀 교육을 위한 안정적인 주거 환경을 고민하는 실수요자들에게, 동문건설이 시공하는 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’가 새로운 대안으로 떠오르고 있다.단지에서 도보로 통학할 수 있는 만천초등학교를 비롯해, 농어촌 특별전형 혜택이 적용되는 강원중·강원고·춘천여고 등이 인근에 있다. 이를 통해 농어촌 특별전형 혜택을 활용한 수능 전형으로 대학 진학도 노려볼 수 있다. 여기에 후평동·퇴계동·석사동 등 춘천시의 대표 학원가로의 접근성도 뛰어나다.이러한 교육 여건에 이어서 비용 절감도 눈길을 끈다. 이 단지는 계약금 5% 혜택으로 초기 부담을 대폭 낮췄다. 최근 춘천시 분양 단지 중 유일하게 발코니 확장 무상 혜택을 제공하며, 발코니 확장이 유상으로 적용되는 타 단지보다 취등록세 부담도 상대적으로 낮다. 또, 중도금 대출에 한 해 3.3% 초과분의 이자를 제공해 실 자금 부담을 대폭 낮췄다.사실상 잔금 납부 시까지 2,000만원의 초기 자금만 있으면 된다. 이는 불필요한 지출을 줄여, 절약된 자금을 자녀의 교육비, 취미 활동 등 미래 투자를 위한 곳에 집중적으로 할애할 수 있도록 돕는 실질적인 혜택으로 평가된다.동문건설이 시공, 씨앤위가 시행위탁을 맡은 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’는 강원특별자치도 춘천시 동면 만천리 일원에 지하 4층~지상 29층, 6개동, 전용면적 59·84㎡, 총 569가구 규모로 지어지는 아파트다.이 단지는 우수한 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 벨몽드마트, MS마트, 롯데마트, 이마트, 하나로마트, 후평일단지시장 등을 이용할 수 있으며 강원대학교병원과 춘천성심병원이 가깝다. 춘천지방검찰청, 춘천지방법원, 강원특별자치도청, 춘천시청 등 관공서 이용이 우수하다는 점도 특징이다.행정구역상 강원특별자치도 춘천시에 속해 있지만 실질적인 여가, 문화생활을 수도권에서 즐기는 것도 가능하다. 실제 단지에서 경춘선 남춘천역, 춘천역이 차량 10분대 거리다.춘천고속버스터미널과 춘천시외버스터미널을 이용할 수 있고 차량으로 경춘로, 중앙고속도로, 서울양양고속도를 비롯해 춘천순환로 및 후석로, 춘천로, 서부대성로 등을 이용할 수 있다. 향후 용산에서 속초를 잇는 동서고속화철도(예정), 인천 송도와 여의도, 용산 등을 거치는 GTX-B노선 춘천 연장(예정) 사업 추진이 이뤄지고 있다.동문건설의 ‘춘천 동문 디 이스트 어반포레’와 관련된 자세한 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다. 견본주택은 강원특별자치도 춘천시 온의동 온의골 교차로 일원에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com