글로벌 AI 행사 제 8회 ‘AI Summit Seoul & EXPO 2025’ 개최

디엠케이글로벌은 오는 11월 10일(월)부터 11일(화)까지 이틀간 서울 COEX에서 하반기 국내 최대 규모의 AI 전시·컨퍼런스 행사인 'AI Summit Seoul & EXPO 2025'(AISE 2025)를 개최한다고 발표했다.이번 행사는 디엠케이글로벌과 COEX가 공동 주최·주관하며, 그랜드볼룸에서는 컨퍼런스가, B홀에서는 대규모 전시(EXPO)가 동시에 진행된다.2018년 첫 개최 이후 올해로 8회째를 맞이하는 'AI Summit Seoul'은 국내 최대 규모의 AI 전문 컨퍼런스로, 산업과 기술, 사람과 조직을 아우르는 균형 잡힌 콘텐츠로 꾸준히 주목받아왔다. 올해부터는 'AI Summit Seoul & EXPO'로 전시 부문까지 확장하여 더욱 진화된 형태의 산업 지식 플랫폼으로 발전한다.AISE 2025의 주제는 'AI for Everything, Everything for AI'로, 단순한 기술을 넘어 AI가 산업, 사회, 조직의 근간을 재설계하는 흐름을 집중 조명한다. 특히 AI Agent는 올해 가장 핵심적인 트렌드로 부상하고 있으며, AI Agent와 관련된 다양한 트렌드와 산업별 적용 사례, 기술 구조, 글로벌 기업들의 혁신 케이스가 공개될 예정이다.올해 컨퍼런스에는 전 세계 AI 혁신 기업과 연구기관, 정책 담당자, 투자자, 창작자 등이 한자리에 모일 예정이다. 특히 AI 기반 검색 엔진으로 시작해 기업 대상의 에이전트 중심 풀스택 AI 플랫폼으로 진화하고 있는 You. com의 창업자인 Richard Socher CEO를 비롯해 애플 Siri 개발을 이끌고 최근 생성형 AI 비평서(IA génératives, pas créatives)를 출판한 Luc Julia, IBM의 첫번째 글로벌 CAIO를 역임하고 AI 전략 수립 및 거버넌스 전문 기업인 QantmAI를 설립한 Seth Dobrin 등이 키노트 연사로 참여할 예정이다.이외에도 미국 중심의 글로벌 빅테크 기업에서부터, 최신 기술을 앞세운 기술 기업, 그리고 최근 빠르게 부상하면서 미국 중심의 AI 기술 기업에 도전하고 있는 중국의 주요 AI 기업들이 연사로 참여한다. 이외에도 AI 에이전트 도입을 시도하고 있는 국내외의 많은 기업들의 사례가 공개돼, AI 에이전트 도입을 고려하고 있는 수많은 기업들에게 실제적인 도움을 줄 것이다.COEX 전시장 B홀에서는 다양한 AI 기술 솔루션을 체험할 수 있는 대규모 EXPO가 함께 진행되며 현재 참가 기업을 모집 중이다. 참가 기업들은 국내외 의사결정권자들을 대상으로 직접 데모와 상담을 진행할 수 있는 기회를 갖게 된다.한편 이번 행사에 크게 강화된 워크샵 프로그램에서는 국내외 주요 AI 기술과 솔루션에 대한 심도있는 내용을 실제로 경험하면서 배울 수 있는 핸즈온 강좌가 진행될 예정이다.디엠케이글로벌의 박세정 대표는 “AI Summit Seoul & EXPO는 AI와 산업의 융합이라는 주제를 누구보다 먼저 주목해 왔다”며 “올해는 특히 AI Agents와 AI+X 그리고 산업별 실증 사례에 집중해, 글로벌 수준의 지식 교류의 장으로 만들어갈 것”이라고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com