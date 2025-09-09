퀘벡 경제혁신에너지부 지원받아 52주간 상용화 검증

미국 캘리포니아주 린다 카운티 프로테우스 1차 처리 기술 검증 현장. (사진=부강테크)

부강테크는 캐나다 퀘벡 경제혁신에너지부로부터 하수처리 기술 ‘프로테우스’ 성능 검증을 위한 자금 지원을 승인받았다.프로젝트 총 규모 114만 달러 중 절반인 50만 달러는 캐나다 정부가 지원하고, 나머지는 부강테크와 현지 파트너사 브롤트 맥스테크(Brault Maxtech)가 공동 부담한다. 부강테크는 이번에 캐나다 현지 법인 ‘Tomorrow Water Canada’를 설립했다.라발시에서 진행되는 이번 프로젝트는 캐나다의 대규모 지자체들을 위한 하수처리 시범사업으로 52주간 무중단 연속 운전으로 성능과 안정성을 입증해야 한다. 이는 상용화 수준의 검증 절차로, 캐나다 시장 진출의 핵심 관문이다. 평가는 하수처리 전문 연구기관 CASTLE과 캐나다 몬트리올의 공과대학 Polytechnique Montréal의 Yves Comeau 교수가 맡는다.최근 미국과 캐나다는 기후변화와 집중호우 등 환경 문제에 대응하기 위해 기존 하수처리장의 1차 침전지를 대체할 혁신기술 검증에 주력하고 있다. 미국 캘리포니아 에너지위원회(CEC)도 린다 카운티에서 3년간 1차 처리 기술 검증을 수행했는데, 프로테우스는 가장 우수한 성과를 보여준 것으로 보고됐다.부강테크의 프로테우스 기술은 서울시 중랑·서남하수처리장 현대화 사업에 최초로 적용됐다. 물리적 분리와 생물학적 공정을 융합한 이 기술은 하수 1차 처리부터 2차 생물학적 처리, RO 농축수 처리, 지하수 정화까지 폭넓게 활용할 수 있다. 현재 미국 밀워키시 도입이 확정됐으며, 세계적인 환경기업 프랑스 사우어(Saur) 그룹과도 계약 협상을 진행 중이다.부강테크 김동우 대표는 “여타 파일럿과 달리 52주간 무중단 운전을 통해 하수처리 성능과 기계적 안정성을 동시에 입증해야 한다”며 “향후 퀘벡주와 캐나다 전역의 확대되는 하수처리 수요에 대응해, 경제성과 친환경성을 겸비한 프로테우스 기술로 정부의 예산 부담을 줄이고 국제 환경문제 해결에도 기여하겠다”고 밝혔다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com