고려아연 온산제련소. 사진=고려아연

고려아연이 핵심 광물인 안티모니를 미국에 추가로 수출한다고 9일 밝혔다.이번 수출은 지난 6월과 8월에 이어 추가로 성사된 것으로, 국내 화학 제조사와 손잡고 재가공한 안티모니 50톤을 오는 10월 미국으로 보낸다.안티모니는 탄약, 방산 전자장비, 방호 합금 등 다양한 군수·방위산업 제품의 필수 소재이자 '국가자원안보 특별법'에 의한 28개 핵심광물 중 하나다.한국뿐 아니라 미국, 중국, 유럽연합(EU)에서도 전략 광물로 관리하는 가운데 전 세계 안티모니 생산량의 58.8%(2023년 기준)를 점유한 중국이 지난해 8월 수출 허가제를 도입하며 글로벌 공급 부족이 심화하고 있다.특히 미국의 경우 필요한 안티모니의 76% 정도를 중국에 의존하고 있다가 지난해 12월 중국이 미국에 대한 수출을 통제하면서 안정적인 확보 방안을 모색하기 시작했다.이런 가운데 국내에서 유일하게 안티모니를 생산하는 고려아연은 지난 6월과 8월 안티모니 20톤씩을 미국에 수출했다.6월에 수출한 물량은 미국 기업 10여 곳에 공급됐다. 고려아연은 올해에는 총 100톤, 내년에는 240톤 이상을 미국에 수출할 계획이다.고려아연은 최근 글로벌 방산기업인 미국의 록히드마틴에 전략광물 게르마늄을 공급하기로 하면서 중국의 수출 통제로 불안정해진 글로벌 공급망을 안정화하는 데 앞장서고 있다.고려아연은 2028녀 상반기 게르마늄 생산을 목표로 향후 게르마늄 수출처도 넓혀갈 계획이다.고려아연 관계자는 "앞으로도 고려아연은 국가기간산업이자 국내 유일의 전략광물 생산기지로서 글로벌 공급망 안정화를 위해 필요한 역할을 충실히 해나갈 것"이라며 "이번 국내 화학 제조사를 통해 안티모니를 미국에 추가 수출하는 것은 수출처 다변화를 넘어 글로벌 전략광물 허브로서 고려아연의 역할이 더욱 중요해지고 있다는 점을 방증한다”고 밝혔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com