홈 한경BUSINESS [속보] '성비위' 조국혁신당, 비대위원장에 조국 추천 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509093194b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.09 17:31 수정2025.09.09 17:32 강홍민 기자 (사진=임형택 기자)'성비위' 조국혁신당, 비대위원장에 조국 추천강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 현대백화점그룹 "SK스토아 인수, 검토 안 해" Z세대 ‘제 2의 집’이 된 럭셔리 헬스클럽 “청약판 뒤집어졌네” 국평 84㎡ 안찾는 이유 고려아연, 안티모니 美 추가 수출…"글로벌 전략광물 허브로" 부강테크 혁신 하수처리 기술 ‘프로테우스’, 캐나다 진출