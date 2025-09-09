사진=서드스페이스 인스타그램 갈무리

생활비 위기 속에서도 글로벌 Z세대는 값비싼 력셔리 헬스클럽을 찾고 있다. 낡고 불편한 주거 환경을 대신해 헬스장을 ‘쾌적하고 고급스러운 안식처’로 여기며 높은 비용을 감수한다는 분석이다.영국 가디언은 “Z세대 사이에서 럭셔리 헬스장이 붐을 일으키고 있으며, 이들은 헬스장을 두 번째 집으로 생각하고 있다”고 7일(현지 시각) 보도했다.런던에 거주하는 티오웬 윌리스(23)가 대표적인 사례다. 그는 매일 헬스장에서 개인용 돌타일 샤워실을 이용하며, 32파운드(약 6만 원)짜리 라벤더향 바디워시와 24파운드(약 4만 5,000원)짜리 바디로션을 사용한다. 그는 “쥐가 들끓고 샤워실이 두 개뿐인 집에서 6명이 함께 살던 경험에 비하면 헬스장은 삶의 질을 지켜주는 공간”이라며 만족도를 드러냈다.윌리스는 런던의 유명 피트니스 체인 ‘서드 스페이스’ 회원이다. 멤버십은 월 230파운드(약 43만 원)부터 시작하며, 전 지점을 이용할 수 있는 패키지는 305파운드(약 57만 5,000원)에 달한다. 여기에는 사우나, 스팀룸, 수영장, 명상실 같은 시설과 다림질 등 서비스까지 포함돼 있다.그는 주당 22시간을 헬스장에서 보내며, 회원비로 매달 279파운드(52만 5,000원)을 지출하고 있다. 처음 회원권을 등록했을 당시에는 월급의 10% 이상을 회원권에 지출했다.이 같은 사례는 개별적 현상이 아니다. 신용평가기관 이튜잇 크레딧 카르마 조사에 따르면, 영국 25세 미만 성인의 27%가 헬스장 멤버십을 ‘필수 지출’로 꼽았다. 또 영국 대형 피트니스 체인 짐 그룹 조사에서는 18~24세 응답자의 22%가 피트니스 관련 활동에 매달 50파운드(약 9만 원) 이상을 쓰고 있는 것으로 나타났다. 또 18%는 사교 활동보다, 16%는 술집·레스토랑보다 헬스에 더 많은 돈을 지출하고 있었다.시장 변화도 뚜렷하다. 컨설팅업체 CACI에 따르면, 서드 스페이스는 2001년 1개 지점에서 올해 13개 지점으로 늘어났으며, 더 많은 확장 계획을 가지고 있다. 또 2023년 12월~2024년 12월 사이 헬스장 소비자 지출은 41.1% 급증했다. 경쟁사인 데이비드 로이드 역시 월 150파운드 이상 회원권을 앞세워 급성장 중이다.영국 피트니스 산업 단체 UKActive는 “Z세대가 영국인 헬스장 이용 기록을 주도하는 핵심 세대”라고 밝혔다.헬스장 자체도 점점 더 고급화되고 있다. 런던 메이페어의 란서호프의 연간 회원권은 6,500파운드(약 1,200만 원)부터 시작하며, 벨그라비아의 서렌은 회원권 연간 1만 파운드(약 1,900만 원)에 가입비 5,000파운드(950만 원)를 추가로 받는다.‘산소가 풍부한 공기’를 제공한다고 밝힌 체셔는 연간 4,000파운드(약 750만 원), 웅장한 시설을 자랑하는 클리브덴 하우스의 피트니스 시설 회원권도 연간 6,000파운드(약 1,100만 원)에 이른다.Z세대가 헬스클럽을 찾는 이유는 단순한 운동 이상의 의미를 지닌다. 10년 넘게 헬스장을 다닌 니이 아킨세예(26)는 “피트니스는 치료의 한 형태”라며 “일자리가 보장되지 않고, 불확실성이 많은 시대에 헬스장은 젊은이들에게 안정감을 준다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com