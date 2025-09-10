국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

트럼프 행정부가 보조금 축소와 풍력·태양광 제동에 나섰지만 미국의 재생에너지 발전 비중은 역대 최고치를 경신하고 있다. 9일 블룸버그에 따르면 지난 6월 전력 생산의 4분의 1이 청정에너지에서 나왔다. 텍사스·캘리포니아 등 주요 주는 풍력·태양광·배터리 분야에서 연일 신기록을 세우며 재생에너지가 석탄을 대체하는 흐름이 뚜렷하다. 블룸버그는 “청정에너지는 인센티브 없이도 현재 미국에서 가장 저렴하고 빠르게 확충할 수 있는 발전원”이라고 평가했다.유럽연합(EU)이 2040년까지 1990년 대비 온실가스 90% 감축 목표 달성을 위해 국제 탄소크레딧 활용 확대 방안을 검토하고 있다. 유럽위원회는 2036년부터 배출량의 최대 3%까지 허용하는 안을 제시했지만, 폴란드는 이를 10%로 늘리고 적용 시점을 2031년으로 앞당기자고 주장했다. 덴마크 의장국은 환경장관 회의에서 절충안을 도출해 유럽의회와 최종 협상에 나설 계획이다. 탄소국경조정제도(CBAM)와 함께 탄소크레딧 활용이 EU의 핵심 기후수단으로 자리잡을지가 주목된다.중국 태양광·배터리·전기차 기업들이 2022년 이후 해외에 2100억달러(290조원) 이상을 투자한 것으로 나타났다. 존스홉킨스대와 브라운대 연구에 따르면 460건 이상의 해외 녹색 제조 프로젝트가 발표됐고, 80% 이상이 2022년 이후 집중됐다. CATL·BYD·트리나솔라 등은 인도네시아·모로코·미국 등에서 배터리·태양광·수소 프로젝트에 대규모 투자를 이어가고 있다. 다만 일부 국가는 환경·노동 문제를 제기하며 견제에 나서는 상황이다. 연구진은 “수혜국들은 자국 산업정책을 정교하게 설계해 중국 기업과 협상에 나서야 한다”고 강조했다.정부가 2030년까지 14GW 해상풍력 설비 도입을 목표로 범정부 태스크포스를 출범시켰다. 민관 투자 규모만 100조원에 이를 것으로 전망된다. 첫 회의에서는 인허가 지연, 인프라 부족, 금융조달 애로 등 초기 걸림돌을 해소하기 위한 대책이 집중 논의됐다. 이호현 산업부 차관은 “지금이 마지막 골든타임”이라며 관계부처가 원팀으로 나서야 한다고 강조했다.민간 발전사 비중이 커지고 화력발전이 축소되는 가운데 발전 5사를 통합해 재생에너지 전담 공기업을 신설해야 한다는 주장이 정부와 정치권 일각에서 제기되고 있다. 해상풍력은 대규모 PF가 필요한 만큼 공공이 초기 생태계를 주도할 기관이 필요하다는 것이다. 다만 재생에너지가 간헐성을 지니는 만큼 화력과 분리된 이원화 체계는 전력 안정성을 해칠 수 있다는 우려도 크다. 담보자산이 부족한 공기업 구조상 해외 자본 의존도가 커질 수 있다는 지적도 나온다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com