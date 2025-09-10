국민건강보험공단 종로지사 모습. 24.1.29 사진=한경 이솔 기자

최근 5년새 건강보험 등 4대 사회보험료를 제때 내지 못해 부동산이나 예금이 압류된 사례가90% 가까이 폭증한 것으로 나타났다.10일 국회 보건복지위원회 소속 김미애 국민의힘 의원이 국민건강보험공단에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 말 기준 건강보험·연금보험·고용보험·산업재해보상보험 등 체납에 따른 압류 건수는 모두 296만6314건에 달했다. 이는 2019년 159만 3229건에서 5년새 86.2% 증가한 수치다.보험 종류별로는 연금보험 압류가 80만319건으로 가장 많았고 건강보험(73만8222건), 산재보험(73만515건), 고용보험(69만7258건)이 뒤를 이었다.특히 건강보험료과 연금보험 압류는 각각 93.8%, 91.4% 급증하며 두드러진 증가세를 보였다.압류 건수 증가의 배경에는 지속 된 경기 침체와 영세사업장의 부담 가중이었다.실제 지난해 기준 보험료를 체납한 사업장은 국민연금 5만 7000곳, 산재보험 5만 곳, 고용보험 4만 6000곳, 건강보험 4만 5000곳에 이르렀다.체납액은 총 2조 4047억 원으로 건강보험 5749억 원, 국민연금 6297억 원, 고용보험 5618억 원, 산재보험 6383억 원을 기록했다.공단 관계자는 “경기가 안 좋아지면 체납이 늘어날 수 있다”며 “연말 기준 징수율은 매년 99%를 넘었고 이런 체납 사례에 대한 징수까지를 모두 포함한 것”이라고 설명했다.김미애 의원은 “체납 사업장이 많다는 것은 곧 수많은 근로자의 연금·산재·고용 안전망이 흔들린다는 의미”라며 “정부는 단순한 징수율 지표에 안주하지 말고, 영세사업장 분납 지원과 체납 예방 컨설팅 등 실효적 관리 대책을 시급히 마련해야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com