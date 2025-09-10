젝시믹스, ‘10주년 축제’ 경품 증정

글로벌 애슬레저 기업 젝시믹스(대표 이수연)가 진행한 ‘젝시믹스 10주년 축제’의 이벤트 당첨자를 대상으로 경품을 증정했다고 10일 밝혔다.이벤트 1등 당첨자에게는 ‘테슬라 모델 3’가 제공됐으며, 2등과 3등 당첨자에게도 각각 LG스탠바이미(2명)와 신세계 상품권 30만원권(5명)이 전달됐다.특히 1등 당첨자는 젝시믹스 임직원들과 함께 테슬라 강남 스토어를 방문해, 현장에서 모델 3를 직접 확인하고 계약을 진행했다.‘젝시믹스 10주년 축제’는 브랜드 창립 10주년을 맞아 기획됐으며, 100일간 누적 3,500만 명 이상이 국내 공식몰에 방문하며 성황리에 종료됐다.축제 기간 전개된 ‘경품 이벤트’는 제품을 구매하면 자동으로 응모되는 방식으로 진행됐으며, 당첨자 선정에 공정 추첨 프로그램을 활용해 신뢰도를 높였다.젝시믹스 관계자는 “이번 축제를 통해 10년 간 고객 여러분들이 보내주신 관심과 성원에 감사한 마음을 전할 수 있었다”며 “앞으로도 젝시믹스를 사랑해주시는 고객분들에게 더 좋은 제품과 혜택을 제공하기 위해 노력하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com