구금 엿새만에 전세기 자진출국

9월 8일(현지 시간) 미국 당국의 이민단속으로 체포된 현대차-LG에너지솔루션 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감돼 있는 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 모습. 사진=연합뉴스

미국 조지아주 한국 배터리 공장에서 미 당국에 체포·구금된 한국인 300여명이 현지 시간으로 10일 오후 2시 30분(한국 시간 11일 오전 3시 30분) 전후로 현지에서 출발할 것으로 전해졌다.외교 소식통에 따르면 현대자동차-LG에너지솔루션 합작(HL-GA) 배터리 공장 건설 현장에서 체포된 뒤 구금된 이들은 자진출국 형식으로 전세기에 오를 예정이다.조지아주 남부 포크스톤의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 차로 약 4시간 30분 거리(428㎞) 떨어진 애틀랜타 공항으로 이동한 뒤 전세기에 탑승할 예정이다.전세기는 현지 시간으로 10일 오후 2시 30분께 한국으로 출발, 한국시간으로는 11일 늦은 오후 인천공항에 도착할 예정이다.전세기 왕복 운항 비용은 10억원 안팎이 소요될 것으로 업계는 추산하고 있다. 이 비용은 LG에너지솔루션 측에서 부담할 예정이다.다만 이들 모두가 자진출국을 선택해 나오는 것인지는 확인되지 않았다.정부는 이들을 '자진출국' 형식으로 출국시키면서 이후 입국 제한 같은 불이익이 없도록 미국 정부 측과 협의를 이어왔다.그러나 이민법 해석의 영역에서 한미 양국의 온도차가 있는 만큼, 귀국 뒤에도 개개인의 불이익 가능성을 완전히 배제할 수 없는 상황이다.특히 구금된 직원 중 일부는 구금 초기에 미국 정부가 자진출국자에게 주는 '1000달러 보상금 수령'이나 '10년 입국 제한' 등의 서류에 서명한 것으로 전해졌다.트럼프 행정부는 지난 5월 불법 체류자의 자진 출국을 독려하기 위해 스스로 고향으로 돌아가는 불법 체류자에게 항공권과 함께 1000달러(약 140만원)를 보상하는 내용의 정책을 발표한 바 있다.보상금에 동의할 경우 미 당국에서는 불법 체류를 사실상 인정한 것으로 향후 인식될 가능성이 있다.연합뉴스에 따르면 LG 협력사의 미국 변호사는 "직원 일부는 자진출국자에게 주는 1000달러를 받겠다는 문서나, 이번에 나가면 10년간 못 들어온다는 내용의 문서에 서명한 것으로 안다"고 말했다.이어 "이후 영사들이 이것이 잘못됐다는 걸 인식하고 미 당국과 이야기해 이전에 서명한 문서는 무효화됐다고 직원들에게 설명했다고 하는데, 굉장히 많은 사람이 혼란에 빠졌던 것으로 안다"고 전했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com