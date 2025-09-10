홈 한경BUSINESS 이재용 장남 이지호, 美시민권 포기하고 해군 입대 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509104889b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.10 13:45 수정2025.09.10 13:46 강홍민 기자 뉴스1이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 씨가 미국 국적을 포기하고 국방의 의무를 이행한다.삼성전자는 이씨가 오는 9월 15일 해군 사관후보생으로 입대한다고 10일 밝혔다. 이씨는 국방의 의무를 이행하기 위해 미국 국적을 포기했고, 교육훈련기간을 포함한 총 39개월 간 복무할 계획이다.이씨는 11주간 교육 훈련을 거쳐 오는 12월 1일 해군 소위로 임관할 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이재용 장남 이지호, 해군장교 입대…삼성家 승계 전략 변화? 롯데건설, 롯데바이오로직스 송도 바이오캠퍼스 골조공사 완료…상량식 열어 “소액결제 당한 내 정보” KT·LGU+ 유출 의혹 정부 조사 착수 대우건설 “소중한 목숨 잃은 책임 통감…전 현장 작업 중지·안전 점검할 것” 양도세 대주주 기준 50억 유지 가닥…李대통령 11일 최종 발표