사진=연합뉴스

이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 주식 양도소득세 부과 기준인 ‘대주주’ 요건을 현행 50억원으로 유지한다는 입장을 밝힐 것으로 전망된다.10일 대통령실과 관계부처에 따르면 정부는 당초 대주주 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하려 했으나, 발표 이후 여론 악화와 주가지수 하락으로 현행 유지 쪽으로 선회했다.김용범 대통령실 정책실장은 9일 한국방송기자클럽 토론회에서 “자본시장에 미치는 영향이 크다는 게 드러났다”며 “정부도 이를 인식하고 있다”고 말했다. 김 실장은 또 “이 대통령이 야당 대표와 오찬에서 ‘정부 입장을 검토하고 있다’고 언급했다”며 “최종 결정은 곧 이뤄질 것”이라고 덧붙였다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관도 지난 7일 “제 목표는 자본시장 활성화에 방점이 있다”며 “국민들이 걱정하시는 의견도 듣고 있다”고 밝혔다. 앞서 더불어민주당은 지난달 당정 협의에서 현행 기준 유지를 정부에 전달한 바 있다.이 대통령은 취임 100일째가 되는 11일 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'이라는 슬로건을 걸고 약 90분간 회견을 진행할 예정이다. 취임 30일째이던 지난 7월3일 첫 기자회견을 연 지 70일 만이다.정채희 기자 poof34@hankyung.com