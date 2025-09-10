대우건설CI

대우건설이 경기 시흥시 아파트 공사 현장에서 발생한 근로자 사망사고에 대해 김보현 대표이사 명의로 사과문을 발표했다.대우건설은 10일 배포된 사과문에서 “고인의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 드린 점, 진심으로 사죄드린다”면서 모든 공사 현장의 작업을 중단하고 안전관리 시스템을 원점에서 재점검하겠다고 밝혔다.전날 오후 3시34분 경기도 시흥시 정왕동 소재 거북섬 내 푸르지오 디오션 아파트 공사장에서 50대 하청업체 소속 작업자가 숨지는 사고가 발생했다. 이 근로자는 당시 현장에서 크레인을 통해 옮겨지던 철제 계단과 충돌한 것으로 알려졌다.대우건설은 이에 대해 “고인의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 드린 점, 진심으로 사죄드린다”면서 “당사는 이번 사고에 대해 관계 기관의 조사에 협조를 다 하고 그 결과를 겸허히 받아들이겠다”고 밝혔다.대우건설은 전 현장을 점검하고 CSO(최고안전책임자)가 현장의 안전 대비 상태를 확인한 뒤 작업 중지를 해제할지 결정할 계획이다. 또 외부 전문가 특별 점검과 재해 다발 시간대 현장 집중 점검 등 안전점검을 집중 시행한다.사과문에는 고위험 작업계획 전 승인 절차 강화, 작업 진행 시 안전관리 감독자 상주, 관리감독자 및 안전·보건관리자 등 현장 인력 충원, 협력업체와 특별안전교육 시행 등 맞춤형 교육 시행 같은 대책도 담겼다.대우건설은 “끊임없는 고민과 성찰을 통해 안전관리 혁신방안을 수립하여 개선해 나갈 것”이라며 “현장의 모든 근로자가 내 가족이라는 마음으로 안전을 가장 우선하는 현장 관리체계를 구축해 내 집과 같은 안전한 일터를 만드는 데 모든 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.민보름 기자 brmin@hankyung.com