착공 1년 6개월만…내년 준공 예정

롯데건설이 지난 9일 롯데바이오로직스송도-바이오캠퍼스 제1공장 상량식을 진행하고 있는 모습. 사진=롯데건설

롯데건설이 지난 9일 인천 송도국제도시 첨단산업클러스터에 건설 중인 송도 바이오캠퍼스 제1공장의 상량식을 개최했다고 밝혔다.상량식(上梁式)은 전통 건축물을 지을 때 지붕의 최상부 부재인 마룻대를 올리는 행사이다. 이 행사에선 상량일시와 기원을 담은 글인 상량문(上樑文)을 함께 적어 올려 건축물의 무사와 안녕을 기원한다.롯데건설이 수행 중인 송도 바이오 캠퍼스의 제1공장 프로젝트는 각 12만리터의 생산 능력을 보유한 3개의 생산시설을 짓는 사업이다. 이 공장은 항체 의약품 생산 시설로 쓰이며 연면적 9만9558㎡ 규모를 자랑한다.롯데건설은 2024년 3월 착공에 돌입해 1년 6개월 만에 골조 공사를 완료했다. 준공은 2026년 하반기 예정이다.롯데건설이 제1공장을 완공하면 롯데바이오로직스는 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스(4만 리터)를 포함해 총 16만리터의 생산 역량을 확보하게 된다. 또 제1공장은 최첨단 기술을 접목한 ‘스마트 팩토리’로 조성돼 극대화된 생산효율을 바탕으로 품질관리시스템도 강화할 예정이다.롯데건설 관계자는 “송도 바이오 캠퍼스 공장 준공 이후 롯데바이오로직스가 글로벌 탑 티어(Top-tier) 위탁개발생산(CDMO)기업으로서 성장하길 기대한다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com