사진=게티이미지뱅크

미국에서 저녁 식사 시간이 빨라지는 변화가 뚜렷해 지고 있다.과거 노년층의 습관으로 여겨졌던 ‘이른 저녁 식사(Early Dinner)’문화가 이제는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 일상 속에 자리 잡아가고 있다.9일(현지시간) 야후라이프 보도에 따르면 “이른 저녁 식사가 건강·여가·근무 형태 변화와 맞물리며 젊은 층 사이에서 급속히 확산하고 있다”고 보도했다.이를 뒷받침하는 조사 결과도 나왔다. 여론조사업체 유고브가 성인 1690명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 응답자의 34%가 오후 6시에 21%가 오후 5시에 저녁을 먹는다고 답했다. 반면 오후 8시 이후 식사는 14%에 그쳤다.레스토랑 예약 플랫폼 ‘오픈 테이블’은 오후 5시 예약 건수가 전년 대비 11% 증가했다고 밝혔다.리뷰 앱 ‘옐프’에서도 2018년 대비 이른 저녁 시간대 예약 비중이 51% 늘어난 것으로 나타났다.전문가들은 이런 변화의 배경으로 건강상의 이점을 꼽았다.영양 전문가들은 “일찍 식사하면 혈당 안정과 수면 질 개선에 유리하다”며 “여기에 재택·하이브리드 근무 확산으로 저녁 시간을 유연하게 활용할 수 있게 된 점, 식당 대기 시간 감소 등의 실용적 장점도 젊은 세대의 선택을 이끌고 있다”고 분석했다.시장조사기관 퓨어 스펙트럼의 조사에 따르면 Z세대의 53%, 밀레니얼 세대의 51%가 이른 저녁 식사에 긍정적인 반응을 보였다.전문가들은 이 같은 흐름이 외식업계의 예약·영업 전략 변화는 물론, 미국 전반의 식문화구조를 재편하는 요인이 될 것으로 보고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com