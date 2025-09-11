AI전문기업 메인라인, 라이나생명 ‘PV산출·기초서류 자동화 사업’ 계약 체결

AI전문기업 메인라인(대표 최현길)이 라이나생명의 ‘PV산출·기초서류 자동화 사업’ 수주 계약을 체결했다고 밝혔다.라이나생명은 최근 개정·갱신 상품 급증으로 인한 업무 효율성 개선을 위해 이번 사업을 추진한다.라이나생명은 전 상품의 PV(보험료·책임준비금)산출 자동화를 통해, 대량 상품의 PV산출 속도를 개선하고, 업무 프로세스의 자동화를 구현하여, 전반적인 업무 생산성과 효율성을 한층 강화한다는 방침이다. 또한 상품개발 및 개정·갱신 시 수기업무를 자동화로 전환하는 기초서류 자동화 사업도 동시에 진행한다.메인라인은 자사의 특허 기술이 적용된 ‘매직PV(Neo)’ 솔루션을 기반으로 PV자동산출과 갱신상품관리, 상품정보표준화 환경을 마련하고, △기초율·기초정보의 손쉬운 관리 △정보변경에 유연한 자동PV산출 △모델포인트 자동생성 △사업비율 결정기능 등을 구현할 계획이다. 특히 PV산출 데이터를 활용해 산출방법서와 사업방법서를 자동으로 생성해, 현업 담당자의 업무 부담을 크게 개선한다.기초서류 자동화는 ‘매직Terms’ 솔루션을 활용하여, △일괄변경 △변경대비표 자동생성 △오류검증 및 자동변경 △상품문서 비교관리 등 기초서류 관리·운영의 필수 기능들을 제공하게 된다.메인라인은 AI기반 인슈어테크 솔루션으로 보험산업의 DX와 비즈니스 혁신에 앞장서고 있으며, 건강보험심사평가원, 건강보험공단 같은 공공기관에도 업무처리 혁신 솔루션을 제공한바 있다.이외에도 2025년 중기부 제품·서비스 혁신 장관상 수상, 2024년 과기정통부 ICT 혁신 장관상 수상, 2023년 서울투자청 해외투자유치 유망기업 Core100 선정 등 대외적으로 기술력과 사업성을 동시에 인정받고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com