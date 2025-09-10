사진: 오레시피 제공

반찬가게 프랜차이즈 오레시피는 포항, 안동, 평택, 공주, 인천지역 자활센터의 가맹점 개설을 지원하고 있으며, 올해에도 지역별 자활센터 의뢰를 받아 가맹점 개설을 도와주고 있다고 밝혔다.현재까지 오레시피 반찬을 오픈한 전국 자활센터는 20여곳이며 아직까지 폐점율이 0%이다. 특히 인천 중구자활센터는 최근 오레시피 2개점을 계약하여 지역민들의 자활에 큰 도움을 주고 있다.오레시피는 전국 오픈 및 운영 중에 있는 매장이 200개 이상에 달한다. 식품회사 ㈜도들샘을 본사로 두고 있으며, 2만㎡ 규모의 국내 반찬 생산 라인을 갖추고 있다. 200여가지의 다양한 반찬군 및 국류, 홈푸드 등을 원스탑으로 매장에서 만나볼 수 있는 것이 특징이다.또한 소규모 매장을 트렌디하고 개성 있는 최고급 인테리어로 구성하고 있으며 본사에서 70%의 완제품과 재료를 씻거나 다듬을 필요 없는 30%의 반제품을 제공해 가맹점주의 요리 실력이 부족하더라도 매장 운영에 어려움이 없도록 하고 있다.더불어 오레시피는 초보창업자들을 위해 가맹점 운영 상태에 따라 슈퍼바이저를 파견해 매장 운영을 돕고 있다. 별도의 가맹점 요청이나 고객 불만족 접수 시에도 슈퍼바이저를 상시 파견하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com