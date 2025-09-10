한국지능정보사회진흥원, ‘2025 ODF 공공데이터·AI 활용 리빙랩 프로젝트’ 전국민 모집

한국지능정보사회진흥원(NIA)은 행정안전부와 공동으로 ‘2025 오픈데이터포럼(ODF) 공공데이터·AI 활용 리빙랩 프로젝트’ 참여자를 전국민 대상으로 모집한다고 밝혔다.올해 4회차를 맞은 이번 프로젝트는 지역 문제 해결에 대한 시민들의 관심이 높아지면서 기존 제한적 참여 대상을 전 국민으로 확대하고, 수요자 중심의 공공데이터·AI 활용 체계 구축을 목표로 한다.‘리빙랩 프로젝트’는 시민, 기업, 연구자, 지자체 등 다양한 주체가 공공데이터와 AI 기술을 활용해 지역 현안을 해결하는 사용자 참여형 혁신 프로그램이다. 참여자들은 문제 발굴부터 해결책 개발까지 전 과정을 주도하며, 데이터 기반 사회적 가치를 창출한다.모집 기간은 9월 17일 오후 4시까지이며, 지정 주제 3개 또는 자유 주제 중 선택해 과제를 제안할 수 있다. 총 6개 내외의 과제가 선정되어 약 2개월 간 프로젝트를 수행하게 된다.선정된 과제에는 지정 주제 최대 750만원, 자유 주제 최대 600만원의 예산이 지원되며, 전문가 멘토링과 리빙랩 활동 증명서가 발급된다. 특히 성과 평가에서 우수한 성과를 낸 2개 팀에게는 행정안전부 장관상이 수여될 예정이다.오픈데이터포럼(ODF)은 공공데이터 관련 민·관·산·학·연 다자간 소통 채널 일원화와 데이터 기반 사회적 가치 창출을 위해 출범한 민·관 협력 협의체다.자세한 공모 안내 및 신청은 공공데이터포털, 한국지능정보사회진흥원(NIA), 오픈데이터포럼(ODF) 웹사이트에서 확인할 수 있다.NIA 관계자는 “공공데이터와 AI 기술을 기반으로 지역사회 문제를 해결하고 사회적 가치창출에 국민 여러분의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com