심리학으로 읽는 사춘기 마음의 리스크 관리[서평]

내 마음이 왜 이럴까나이토 요시히토 지음│신병근 그림│한선주 역│한국경제신문│1만7000원“쟤가 왜 저럴까?” 사춘기 자녀를 둔 부모라면 하루에도 여러 번 떠올리는 질문이다. 아침까지만 해도 웃으며 대화를 나누던 아이가 저녁이 되면 전혀 다른 사람처럼 방에 틀어박히기도 하고 사소한 말에도 버럭 화를 낸다. 이유를 묻고 싶지만 대답은 돌아오지 않는다. 그러다 또 어느 순간에는 천진난만한 모습으로 다가와 웃는다. 아이의 예측 불가능한 감정 변화를 마주할 때 부모는 답답함과 불안을 동시에 느낀다. “사춘기니까 원래 그렇지”라고 자신을 달래 보지만 마음 한편에서는 이 변덕스러운 흐름을 어떻게 받아들여야 할지 고민이 깊어진다.저자 나이토 요시히토는 일본의 실용 심리학자이다. 직장인의 조직 생활과 커뮤니케이션 문제를 심리학적으로 풀어내어 많은 호응을 얻었다. ‘내 마음이 왜 이럴까’는 그가 처음으로 집필한 청소년을 위한 심리학 입문서이다. 책은 가족과 친구 관계, 연애와 성, 공부와 스포츠, 돈과 직업, 사회와 미래, 거짓과 진실이라는 여섯 가지 큰 주제를 중심으로 우리가 일상에서 흔히 떠올리는 질문을 세계 각국의 연구 사례와 실험으로 풀어낸다. “남의 시선을 많이 의식하는 건 비정상일까”, “사람들 앞에서 말하기가 왜 그토록 힘들까” 같은 질문은 사춘기 아이의 고민과 호기심을 잘 설명해 준다.책을 읽다 보면 특히 ‘돈과 직업’에 관한 장이 눈에 들어온다. “한 번 올라간 생활 수준은 낮추기 어렵다”라는 연구 결과는 누구나 공감할 만하다. 소득이 늘어나면 지출도 자연스럽게 늘어나고 더 좋은 집과 차, 더 비싼 소비를 당연하게 여기게 된다. 문제는 다시 지출을 줄여야 할 상황이 올 때다. 이때 사람들은 합리적으로 소비를 조정하기보다 심리적 저항을 크게 느낀다. 이는 단순한 습관 문제가 아니라 인간 본성에 가까운 심리학적 현상이다. 마치 주가가 고점을 찍은 뒤 내려갈 때 개인투자자가 손절하지 못하고 끝내 더 큰 손실을 보는 심리와 닮았다.또 다른 대목은 ‘부자일수록 오래 산다’라는 연구다. 단순히 좋은 병원에 다닐 수 있어서가 아니다. 자산이 클수록 삶을 안정적으로 설계할 수 있고 불확실성이 줄어든다. 자산 규모는 단순한 숫자가 아니라 심리적 안정성을 담보하는 지표다. 삶의 불확실성을 줄이는 일이 곧 건강과 행복을 높이는 길이다.책의 메시지는 명확하다. 경제적 지표만큼이나 심리적 지표도 중요하다. 우리는 시장에서는 수많은 데이터를 분석하면서도 정작 가족의 마음과 심리에 대해서는 ‘시간이 해결해 줄 것’이라며 외면하는 경우가 많다. 그러나 아이의 마음도 시장과 마찬가지로 데이터를 통해 분석할 수 있고 일정한 패턴과 원리가 존재한다. 부모가 심리학적 시각을 갖게 되면 불필요한 갈등을 줄이고 장기적으로는 신뢰라는 큰 수익을 보게 된다.예를 들어 우리 아이가 남의 시선을 과도하게 의식하는 것도 심리학적 측면에서 본다면 지극히 정상적인 현상이다. 많은 연구에서 사람들은 실제보다 훨씬 더 많은 이들이 자신을 주목한다고 착각한다는 결과가 밝혀졌다. 이를 ‘스포트라이트 효과’라고 부른다. 부모가 이 사실을 이해하면 아이의 고민을 ‘괜한 걱정’이라며 무시하지 않고 공감해 줄 수 있다.‘내 마음이 왜 이럴까’는 사춘기 자녀와의 대화에 막혀 답답해하는 부모에게는 실질적인 해답을 준다. 시장의 흐름을 읽는 안목이 필요하듯 화목한 가정을 꾸리기 위해서는 아이의 마음을 이해하는 안목이 필요하다. 지금 눈앞의 변덕과 반항에 좌절하지 말고 그 이면의 성장 과정을 읽어내는 것이다. 아이의 마음은 시장과 닮았다. 출렁임 속에도 흐름이 있고 불안정함 속에도 패턴이 있다.