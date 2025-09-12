더 센 상법 개정, 고려아연 분쟁의 트리거 될까

경영권 싸움 1년, 달라진 ‘게임의 룰’

최윤범 고려아연 회장. 사진=연합뉴스

지분 싸움에서 법·제도 싸움으로 확전

고려아연 vs 영풍·MBK 상법 개정안 득실 비교. 그래픽=정다운 기자

상법 개정안 국회 통과…예방주사 맞은 고려아연

홈플러스 물품구매 전단채 피해자들이 3월 19일 오전 서울 종로구 청진동 MBK파트너스 앞에서 열린 'MBK 김병주 회장 홈플러스 유동화전단채(ABSTB) 원금반환촉구 기자회견'에서 MBK의 사태 해결을 촉구하는 구호를 외치고 있다. 사진=뉴스1

2024년 9월 19일 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 MBK파트너스 고려아연 공개매수 관련 기자간담회장에서 강성두 영풍 사장과 김광일 MBK파트너스 부회장. 사진=최혁 한국경제신문 기자

공정위·실적·평판 리스크, 분쟁 판도 가르나

분수령은 내년 3월 정기주총…장기전 불가피

지분 싸움 1년. 이제 법과 제도가 판을 흔든다. 2024년 9월 시작된 고려아연과 영풍·MBK파트너스 간 경영권 분쟁이 올해로 1년째다.표면적으로는 최윤범 고려아연 회장 측이 경영권을 지키는 데 성공한 듯 보이지만 실제 전장은 치열한 지분 경쟁을 넘어 법과 제도, 정부 정책 변화 등 불확실성이 판세를 뒤흔들고 있다.최근 국회를 통과한 상법 개정, 공정거래위원회의 규제 강화 신호, 법원의 주요 소송 판결이 맞물리면서 2026년 3월 정기주주총회가 ‘새로운 룰’ 적용의 첫 시험대가 될 전망이다.2024년 9월 영풍과 MBK파트너스는 고려아연 지분을 대규모로 매입하는 공개매수에 돌입하며 경영권 분쟁의 포문을 열었다. 당시 양측은 ‘지분율 확보’에 집중했고 최윤범 회장 측은 우호 지분 확보와 법적 대응으로 맞섰다.이사회 선임에서는 최 회장 측이 승리했지만 법정 공방은 계속되고 있다. 현재까지 주주대표소송, 황산 공급 계약 가처분, 현대차 HMG글로벌 신주발행 무효소송 등 여러 소송이 진행 중이다.핵심 쟁점 중 하나는 현대차그룹과의 신주 발행이다. 고려아연은 2023년 9월 현대차그룹 해외법인 HMG글로벌을 대상으로 제3자 배정 방식으로 신주 104만5430주를 발행했다. 그 결과 HMG글로벌은 고려아연 지분 5%를 확보했으며 이는 최 회장 측 우호 지분으로 분류돼 왔다.이로 인해 최대주주였던 영풍 측 지분율 31.57%를 고려아연 측 우호 지분율 32.10%가 넘어서며 지배력이 역전됐다. 이에 영풍은 “고려아연이 현대차그룹의 해외 계열사 HMG글로벌에 제3자 배정 유상증자 형태로 신주를 발행한 것은 위법하다”며 소송을 제기했고 1심은 영풍의 손을 들어줬다.고려아연이 즉각 항소한 만큼 대법원 판결이 확정되기 전까지 신주의 효력은 유지된다. 그러나 항소심에서도 영풍 측에 유리한 판결이 나오면 현대차 지분이 기존 고려아연 우호 지분 군에서 제외돼 경영권 구도에 변수로 작용할 가능성이 크다.올 상반기 국회를 통과한 상법 개정안은 경영권 분쟁의 향방에 직접적인 영향을 미치고 있다. 개정안은 집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 및 3% 의결권 제한, 이사 충실의무 강화, 전자주주총회 도입 등을 골자로 한다. 소수 주주와 외부 세력의 이사회 진입 가능성이 커졌고 최대주주의 ‘이사 과반 확보’ 전략은 한층 더 어려워졌다는 평가다.특히 내년 정기주주총회에서는 이사 19명 중 6명이 교체될 예정으로 개정안은 이때부터 본격 적용된다. 고려아연은 올해 1월 임시주주총회에서 집중투표제 도입을 위한 정관 변경안을 마련했으나 법원의 가처분 신청으로 즉시 적용되지 못했다. 현재는 집중투표제와 ‘3%룰’을 채택해 사실상 사전 테스트를 마친 상태다.한편 상법 개정안에 포함된 자사주 소각 의무화 조항은 대주주의 자사주 활용에 대한 법적 제한을 강화하는 내용이다. 최 회장 측은 그간 자사주 매입과 소각을 통해 지분율을 조정하며 경영권을 방어해왔으나 법원은 자사주 활용이 소액주주 권익을 침해할 우려가 있다며 일부 제한 판결을 내린 바 있다.자사주 소각 의무화 시행 시 최 회장 측의 경영권 방어 전략에 한계가 불가피할 전망이다. 영풍과 MBK파트너스 측은 이번 상법 개정안을 소수 주주의 이사회 진입과 대주주 견제에 유리한 ‘전략적 호재’로 평가한다. 다만 적대적 인수합병(M&A)에 대한 사회적 반감과 불확실한 여론 환경은 이들의 전략 추진에 부담이 될 수 있다.공정거래위원회도 또 다른 변수로 떠올랐다. 현재 공정위는 고려아연이 호주 손자회사 썬메탈코퍼레이션(SMC)를 활용해 만든 순환출자 관련 조사를 진행하고 있다.지난 1월 고려아연은 SMC가 보유한 영풍 주식 10.3%를 그 모회사인 썬메탈홀딩스(SMH)에 양도해 만들어진 순환출자에 따라 영풍이 보유한 고려아연의 의결권 행사가 제한된다고 주장했다. 이후 MBK·영풍은 지난 2월 해당 사건을 공정위에 신고한 바 있다.주병기 공정거래위원장 후보자는 최근 인사청문회에서 고려아연이 영풍·MBK를 상대로 경영권을 방어하는 과정에서 호주에 설립한 계열사(SMC)를 통해 국내 계열사 주식을 매수한 것과 관련 “순환출자나 상호출자 관련법에 루프홀(규제 구멍)이 있는 것 같다”고 밝혔다. 이어 “해외 기업을 이용한 우회를 막을 수 있는 방안을 마련해야 한다고 생각한다”고 덧붙였다.현행 공정거래법상 국내 계열사 간 상호출자는 규제 대상이지만 해외 계열사를 이용한 구조는 규제 사각지대에 놓여 있다. 공정위가 이 사안을 본격 조사하거나 제도 개선에 나설 경우 최 회장 측이 불리해질 공산이 크다.실적 격차도 경영권 분쟁의 핵심 변수로 부상했다. 금융감독원 전자공시에 따르면 고려아연은 올해 상반기 연결 기준 매출 7조6582억원, 영업이익 5300억원으로 창사 이래 최대 실적을 기록했다. 102분기 연속 흑자를 이어가며 2000년 1분기 이후 평균 영업이익률은 12.9%에 달한다. 아연, 구리 등 기초금속에서 귀금속·전략 광물까지 포트폴리오를 다각화한 효과다.반면 영풍은 3년 연속 영업적자를 기록 중이다. 2025년 상반기 연결 기준 영업손실은 1504억원으로 전년 대비 3배 이상 확대됐다. 매출의 82.8%가 아연괴 판매에 집중돼 아연 가격 하락과 제련 수수료 인하에 직격탄을 맞았다. 여기에 올해 초 환경법 위반으로 58일간 조업 정지된 석포제련소 사태가 실적 악화를 가중했다.MBK파트너스가 2015년 인수한 홈플러스의 기업회생절차 신청은 고려아연 분쟁 주요 당사자인 MBK에 평판 리스크를 안겼다. 법적 수사와 정치권 압박, 자본시장 신뢰 하락 등으로 경영 투명성과 도덕성에 대한 의문이 제기된다.안정적 실적과 신뢰를 앞세운 고려아연과 달리 MBK의 유통업 경영 실패는 MBK 측 경영 능력에 부정적 영향을 미칠 전망이다. 경영 적격성 논란이 지속되며 기관·소액주주 설득에 제약 요인으로 작용할 수 있다. 업계는 실적 격차와 평판 리스크가 MBK 측의 주주 설득과 우호 지분 확보에 걸림돌이 될 것으로 보고 있다.법정 공방도 계속되고 있다. 주요 소송의 1심 판결이 내려졌으며 항소심이 진행 중이다. 최윤범 회장 측이 승리한 3월 주총 결과에 대한 효력정지 가처분 소송은 법원이 기각했다. 남은 소송은 영풍 측 주주대표소송과 황산 거래가처분 등이다. 판결 결과에 따라 이사회 구성과 경영권 구도가 크게 바뀔 수 있다.내년 3월 정기주주총회는 이번 분쟁의 최대 분수령이다. 이사 19명 중 6명이 교체되고 상법 개정에 따른 집중투표제와 3%룰이 처음 적용된다. 국민연금 등 기관투자가와 소액주주, 외국인 투자자의 표심이 성패를 가를 전망이다. 영풍·MBK는 이사회 진입을 확대해 경영권 흔들기에 나설 것으로 보인다.고려아연 경영권 분쟁은 구조적으로 장기전을 피하기 어렵다. 양측 모두 과반 지분이 없고 매년 일부 이사만 교체되는 주총 방식 때문에 승부는 매번 이어질 수밖에 없다. 여기에 법적 소송, 상법 개정, 공정위 조사 등 변수까지 겹치면서 분쟁은 복잡한 장기전으로 번졌다. ‘과반 부재’의 지분 구도 때문이다.올해 3월 말 기준 영풍 측(특수관계인 포함)은 41.2%, MBK파트너스는 8.37%의 지분을 보유하고 있어 양측 합산 시 약 49.6%로 과반에 근접하지만 단독 과반은 아니다. 최윤범 회장 측은 우호 지분을 포함해 약 33.9%에 국민연금 지분(4.5%)을 더해도 과반에는 미치지 못한다. 결국 외국인 투자자와 소액주주 표심에 따라 경영권 향방이 매년 바뀔 수밖에 없는 상황이다.업계 관계자는 “고려아연과 영풍·MBK 모두 법정 공방과 주주 설득, 이사회 장악을 병행해야 한다”며 “특히 MBK의 평판 리스크와 영풍의 실적 부진이 변수로 작용할 가능성이 크다”고 말했다. 이어 “내년 3월 주총 이후에도 추가 소송과 주주 간 협상이 이어지며 경영권 분쟁이 장기화할 것”이라고 전망했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com