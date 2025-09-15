넷플릭스 시리즈 <애마> 스틸컷 / 넷플릭스

굴곡진 여성 캐릭터 변천사

OTT, 글로벌 시대에 심화하는 여성 서사

‘벗기려고만 하는 시대, 화끈하게 뒤집는다.’지난 8월 22일 공개된 넷플릭스 드라마 ‘애마’가 내세운 캐치프레이즈다. 이 짧은 문장 안엔 한국 콘텐츠 속 다사다난했던 여성 캐릭터의 변천사가 담겨 있다. ‘애마’는 1980년대 영화에서 성적 욕망의 대상으로만 그려지던 여성 배우들이 주어진 역할에 순응하는 것이 아니라 과감히 반기를 드는 내용을 담고 있다. 이 자체가 과거와 달라진 오늘날의 여성 캐릭터의 모습을 잘 보여준다.K콘텐츠에서 여성 캐릭터가 크게 변화하고 있다. 그동안 여성 캐릭터는 많은 한계를 갖고 있었다. “여성은 태어나는 것이 아니라 만들어지는 것이다”라는 프랑스 철학자 시몬 드 보부아르의 얘기처럼 여성은 오랜 시간 타고난 본질이 아니라 남성 중심 사회가 요구하는 규범과 역할에 맞춰 살아왔다. 가부장적 문화가 강하게 자리한 한국 사회에선 더욱 그러했고 이는 콘텐츠 속 여성 캐릭터에 고스란히 투영됐다. 하지만 이젠 더 이상 남성을 위한, 남성의 시선에 갇힌 여성으로 표현되지 않는다. 스스로 선택하고 변화하며 발전하는 주체적인 인물로 그려지고 있다. 나아가 여성 캐릭터의 다층적인 내면을 입체적으로 파고드는 작품들도 잇달아 나오고 있다. 이 같은 입체적인 여성 캐릭터의 등장은 K콘텐츠 산업에 새로운 활기를 불어넣고 있다.‘애마’는 20세기 한국 에로티시즘 영화를 대표하는 ‘애마부인’(1982)을 소재로 삼는다. ‘애마부인’에 출연하게 된 두 여배우 희란(이하늬 분)과 주애(방효린 분)의 이야기를 그린다. ‘애마부인’은 사회적으로 금기시되었던 여성의 성욕을 전면에 내세운 작품이란 점에서 영화사에서 남다른 의미를 갖는다. 하지만 그 이면엔 관음적 시각이 지배하고 있다. 영화에서 애마는 남성의 욕망과 환상을 충족시키기 위한 성적 도발의 대상으로 그려진다. 결말에선 애마가 자신을 배신한 남편에게 돌아가는 설정을 통해 애마를 가부장적 사회의 틀 안에 다시 가둔다. 하지만 2025년에 새롭게 탄생한 ‘애마’는 다르다. 희란과 주애는 ‘애마부인’을 다시 써 내려간다. 톱스타 희란은 “내심 강제로 범해지기를 바라는 여자 사람이라는 건 존재하지 않아”라며 감독의 왜곡된 시선을 당당히 지적한다. 신인 배우로서 감독과 제작자의 지침에 최대한 따라가려 하던 주애는 희란과 함께 스스로 주체성을 찾아간다. 나아가 두 여성은 연대하여 영화라는 예술에 무자비하고 야만적으로 침투한 권력의 어두운 그림자에 맞선다.‘애마’뿐만 아니라 다른 작품에서도 새로운 여성 캐릭터가 잇달아 등장하고 있다. 기존의 수동적 또는 보조적 캐릭터와는 엄연히 다르다. SBS 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’은 여성 연쇄살인마 ‘사마귀’(고현정 분)를 중심으로 한 복수극이다. MBC ‘메리 킬즈 피플’은 치료 불가능한 환자들의 조력 사망을 돕는 의사 소정(이보영 분)의 이야기를 다룬다. 디즈니플러스 드라마 ‘북극성’에선 유엔 대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현 분)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓으며 사건을 주도한다. 해당 작품들만 봐도 여성 캐릭터의 범주가 매우 다채로워진 것을 알 수 있다. 캐릭터별로 특성, 역할이 획일화되지 않고 각자 뚜렷한 개성을 갖고 있다.1970년부터 오늘날까지 50여 년 동안 한국 콘텐츠에서 여성 캐릭터는 끊임없이 장벽에 부딪혀 왔다. 1970년대를 대표하는 영화 ‘영자의 전성시대’는 도시화, 산업화 과정에서 시골에서 도시로 오게 된 영자의 이야기를 담고 있다. 영자는 장녀로서 돈을 벌기 위해 서울로 올라온다. 하지만 온갖 역경을 겪게 된다. 가사도우미로 일하다 쫓겨나게 되고 시내버스 안내양이 되어선 사고로 한쪽 팔을 잃게 된다. 그러다 자포자기하여 사창가에서 일하게 된다. 시골 가정에서 벗어나 도시로 온 여성의 희생, 추락, 비극이 끝없이 이어지는 참혹하고 가학적인 스토리라고 할 수 있다.1980년대엔 ‘애마부인’을 통해 알 수 있듯 여성이 주로 성적 욕망의 대상으로 그려졌다. 신군부 세력이 내세운 ‘3S’(스크린, 섹스, 스포츠) 정책이 에로물의 시대를 열었고 여성 캐릭터는 자극적으로 소모되기에 바빴다.그러다 1990년대 민주화 이후엔 여성 캐릭터에 조금씩 변화가 나타났다. 당시에는 드라마 ‘사랑을 그대 품안에’, ‘미스터 큐’처럼 어려움이 닥쳐도 계속 선의와 의지를 갖고 행동하는 ‘캔디’ 같은 여성 캐릭터로 주로 그려졌다. 이전과 분위기 자체는 많이 다르긴 했지만 사회적으로 요구되는 ‘여성스러움’의 틀 안에서만 움직이는 한계가 있었다.2000년대 들어선 ‘내 이름은 김삼순’처럼 자신만의 직업을 갖고 활동하는 여성 캐릭터가 본격적으로 나오기 시작했다. 하지만 여전히 재벌 남성과 사랑에 빠지는 설정이 많아 신데렐라 스토리에서 완전히 탈피했다고 보긴 어렵다. 그럼에도 강렬하고 복잡한 여성 캐릭터를 내세운 영화 ‘친절한 금자씨’와 같은 작품이 나와 새로운 가능성을 엿볼 수 있었다.2010년대에 들어선 다양성, 페미니즘과 관련된 이슈가 정면으로 다루어지게 되었다. 영화 ‘아가씨’는 여성 퀴어와 연대를 다뤘으며 영화 ‘82년생 김지영’은 젠더 불평등을 그려 큰 화제가 되기도 했다. 여성 감독 등의 활동이 늘어나기 시작하며 여성 캐릭터가 강화된 시기로 평가받기도 한다.2020년대 들어선 온라인동영상서비스(OTT)의 발전이 여성 캐릭터 다변화에 큰 영향을 미쳤다. OTT를 통해 자유로운 창작 환경이 조성되면서 여성 캐릭터를 통한 다채로운 서사 실험이 이뤄질 수 있었다. 넷플릭스 드라마 ‘더 글로리’는 복수의 판을 설계하고 실행에 적극 옮기는 여성 캐릭터로 인기를 얻었고 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’는 자폐를 앓고 있는 여성 변호사의 이야기로 큰 사랑을 받았다. ‘마이 네임’, ‘길복순’처럼 여성 액션을 전면에 내세운 작품들도 나왔다. 이때부터 해외 매체들도 한국 콘텐츠의 여성 캐릭터 변화에 많은 관심을 갖기 시작했다. 2023년 BBC는 “과거와 달리 K드라마에 사회와 미디어 관행의 중대한 변화를 반영하는 복잡하고 강력한 여성 캐릭터가 등장하고 있다”라고 대대적으로 보도하기도 했다. 이후 더욱 진일보하여 2025년엔 ‘애마’, ‘사마귀’, ‘메리 킬즈 피플’ 등이 나오게 됐다. 해당 작품들에서 여성은 자신의 욕망을 스스럼없이 드러내는가 하면, 다양한 사회적 메시지까지 충실히 담아낸다.여성 캐릭터의 변화는 앞으로 더욱 심화할 전망이다. 이 변화는 기본적으로 여성 시청자의 호응을 바탕으로 한다. 오랜 시간 방송, 영화 등 콘텐츠 시장에서 주요 소비자는 여성이었을 뿐만 아니라 OTT 구독자의 다수는 여성에 해당한다. 여성 캐릭터를 수동적, 주변적 역할에만 가둬둔다면 콘텐츠 산업의 핵심 고객을 놓칠 수 있는 것이다. 나아가 주체적인 여성 캐릭터를 반기는 남성 시청자가 함께 늘어나며 여러 형태의 여성 서사가 나오고 있다.과거와 달리 글로벌 시장을 타깃으로 한 작품을 만들게 된 것도 영향을 미치고 있다. 글로벌 콘텐츠 시장의 주요 화두는 다양성, 다문화를 꼽을 수 있다. 넷플릭스가 자체 제작하는 다수의 오리지널 콘텐츠에서 성별, 인종의 장벽을 과감히 무너뜨리고 있는 배경이기도 하다. 최근 글로벌 열풍을 일으킨 넷플릭스의 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’도 한국인 K팝 걸그룹을 내세운 작품이 아니던가.“다들 새로운 시대라잖아. 그게 남들한테만 왔을 리 없어. 나도 싸우러 가는 거야.” ‘애마’에서 주애는 이렇게 말한다. 1970년대가 지나고 1980년대를 맞아 주애는 새로운 꿈을 꾼다. 물론 현실은 그리 녹록지 않다. 오늘날도 마찬가지다. 콘텐츠 시장에서 여성 캐릭터의 변화가 나타나고 있지만 여전히 관음적 시선은 존재하고 그에 기댄 작품들도 계속 나오고 있다. 그럼에도 작은 변화들이 쌓이면 반세기에 걸쳐 일어난 여성 캐릭터의 변화보다 더 큰 변화를 만들 수 있지 않을까. K콘텐츠의 양 날개는 그렇게 성별의 제약을 뛰어넘을 때 완벽하게 완성될 수 있을 것 같다.김희경 인제대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 영화평론가 kimhk@inje.ac.kr