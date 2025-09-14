대체 어려운 에토미데이트, 낮은 약값·규제 리스크에 공급 중단 위기 겪어

서울 동작구 한 대형병원 응급실 인근에서 환자가 이송되고 있다. 사진=연합뉴스

프로포폴과 같은 듯 달라

낮은 수가도 공급 차질에 영향

국가정보원 국제범죄정보센터(TCIC)가 압수한 에토미데이트 합성 마약 모습. 사진=국가정보원

최근 마약류 확산에 대한 사회적 위기감이 고조되면서 엉뚱한 곳에 불똥이 튀었다. 전신마취 유도제 ‘에토미데이트’(제품명 에토미데이트리푸로주)가 공급 중단 위기를 맞았던 것이다.에토미데이트는 수술이나 응급 상황에서 기도 삽관을 할 때 환자를 진정시키는 용도로 널리 쓰이는 액상 주사제(정맥 주사) 형태의 필수의약품이다. 의료계에서는 에토미데이트만큼의 안정성과 효과, ‘가성비’를 두루 갖춘 제품이 없어 안 쓰는 상급병원이 드물다는 평가다.그런데 전자담배 액상에 에토미데이트를 혼합해 만든 일명 ‘좀비 담배’가 환각제로 유통되는 등 오남용 사례가 확산하면서 문제가 커졌다. 식품의약품안전처가 에토미데이트를 ‘향정신성의약품’으로 지정할 수 있다는 말이 나오면서 이미 지난 상반기 해당 약품은 “오는 11월 1일부터 공급 중단될 것”이라고 보고됐던 것이다.향정신성의약품 등 마약류로 지정되면 수입, 유통 및 관리, 투약이 까다롭고 매 단계마다 취급보고 의무가 있어 정부에서 실시간으로 모니터링을 할 수 있다.결국 수입사가 공급중단 철회 방침을 밝히면서 사태는 일단락됐다. 하지만 의료계에서는 속도가 생명인 응급 상황에서 자주 쓰이는 에토미데이트의 취급과 처방이 엄격해질 경우 생길 부작용에 대해 우려하고 있다. 반복되는 필수의약품 수급 문제의 구조적인 원인을 해결해야 한다는 목소리도 높다.에토미데이트와 비슷한 작용을 하는 의약품으로는 프로포폴이 유명하다. 프로포폴은 전신마취뿐 아니라 위장 내시경, 간단한 성형수술 시 수면유도제로도 쓰이는 등 사용 범위가 더 넓다. 이 때문에 과거에 일명 ‘우유 주사’로 불리며 무분별하게 쓰이면서 2011년 결국 향정신성의약품으로 지정됐다.식약처는 8월 12일 에토미데이트의 마약류 지정 사실을 알리면서 “일부 의료기관에서 프로포폴 대용으로 불법 투약되거나 오남용하는 등 사회적 이슈가 지속됨에 따라 선제적으로 마약류 지정을 하게 되었다”고 밝혔다.실제로 에토미데이트는 2020년부터 이미 ‘오남용 우려 의약품’으로 지정됐다는 설명이다. 그해에는 가수 휘성이 에토미데이트를 투약한 뒤 실신한 채 발견돼 논란이 되기도 했다. 그러다가 최근 중국과 동남아시아, 일본 등지에 퍼진 ‘좀비 담배’까지 국내에 상륙하면서 식약처가 강력 대응에 나서게 된 것이다.그러나 의료계에서는 에토미데이트의 향정신성의약품 지정에 강력히 반발했다. 대한의사협회는 9월 4일 입장문을 내고 “최근 언론을 통해 보도된 에토미데이트 및 아티반(성분명 로라제팜, 항불안제) 공급 중단 사태와 관련해 깊은 우려를 표하며 정부의 대책 마련이 시급하다”며 “두 약제는 응급의학과, 신경과, 소아청소년과 등 다양한 진료과에서 기도삽관, 뇌전증중첩증, 자살위험 환자 관리 등 생명을 다투는 초응급 상황에 반드시 필요한 약제”라고 밝혔다.에토미데이트는 기존 제조사와 유통사가 각각 한 곳으로 의료계에서 이 제품과 관련된 목소리를 내기에는 부담스러운 상황이었다. 그럼에도 의사단체가 적극 나설 만큼 에토미데이트를 대체할 의약품이 없다는 주장이다. 식약처에서는 프로포폴을 에토미데이트 대체 의약품으로 쓸 수 있다는 입장이지만 일선 의사들의 의견은 다르다.에토미데이트는 그동안 마약류로 지정되지 않아 환자의 인적사항을 알기 어려운 상황의 응급환자에게도 긴급히 투약될 수 있었다. 무엇보다 프로포폴 대비 심혈관 계통에 미치는 영향이 적어 응급환자나 혈압이 불안정한 수술환자들에게 안전하게 쓰일 수 있다는 점에서 대체할 만한 마취제가 없다는 것이다.이경원 대한응급의학회 공보이사(연세대 용인세브란스병원 응급의학과 교수)는 “에토미데이트는 가격이 저렴하면서도 혈압을 낮추지 않고 마취를 할 수 있으면서 긴급한 사용이 가능해 응급환자에게 널리 쓰이던 의약품”이라고 말했다.이 교수는 “응급실에서는 생명을 살리는 데 일분일초가 시급한데 에토미데이트 같은 필수의약품이 마약류로 지정이 되면 신원을 모르는 환자에게 긴급하게 투약하기 어렵고 2중 철체 금고에 보관 중인 약을 꺼내 써야 하는 등 관리가 번거로워진다”고 덧붙였다.‘마약류 관리에 관한 법률’(마약류관리법)에 따르면 제조부터 유통, 판매까지 향정신성의약품을 취급하는 업체들은 관련 허가를 받아야 한다. 에토미데이트는 프로포폴 등 다른 마취제와 달리 유통되는 제품이 한 가지뿐이다.독일 비브라운사가 개발한 에토미데이트는 그동안 비브라운코리아에서 수입하고 한올바이오파마에서 유통했다. 마약류 관리 허가가 없는 한올바이오파마는 올해 종료되는 비브라운사와 계약을 연장하지 않기로 한 상태다.한올바이오파마 관계자는 “향정신성의약품 유통 허가가 없는 상태에서 해당 제품이 에토미데이트밖에 없는 상황”이라며 “회사 자체적으로는 내분비계, 탈모 등에 집중하는 사업 포트폴리오 등을 종합적으로 고려해 내린 결정 같다”고 설명했다.국회 보건복지위원회 소속 김예지 의원실(국민의힘)에 따르면, 비브라운코리아가 내년 2월 도입을 목표로 에토미데이트 발주를 진행하면서 공급중단 사태는 해소된 것으로 보인다. 비브라운코리아는 자체 마약류 유통 허가를 보유하고 있으며 국내에 해당 허가를 보유한 다른 제약사도 많다.그러나 마약류관리법 위반 리스크와 수익성 문제는 지속될 전망이다. 유유제약, 제뉴파마, 휴온스, 한국팜비오, 텔콘RF제약 등 5개 제약사는 올해 3월 식품의약품안전처로부터 마약류 취급보고가 늦어진데 대해 경고를 받았다. 이들 중 일부는 제품 제조가 늦어져 생긴 일이라고 설명했지만 관련 규제는 강화하고 있다.특히 에토미데이트는 판매 비용 대비 수익성이 낮은 ‘적자 의약품’으로 알려져 있다. 매년 제조 원가는 높아지는 반면 급여는 낮아지고 있다. 약학정보원에 따르면 에토미데이트 앰풀 제품 급여는 2017년 2월 10mL당 4333원에서 2024년 7월 4161원으로 줄었다.서울중앙지검 의료용 마약류 전문수사팀이 지난해 10월부터 에토미데이트 불법 유통사건을 수사한 결과 불법 판매조직 9명은 중독자들에게 해당 약물을 20만원에 판매하는 등 원가의 47배에 달하는 폭리를 취했다.한 제약업계 관계자는 “약가 인하 정책으로 인해 팔면 팔수록 적자가 나는 전문의약품이 많다”며 “필수의약품이 철수하는 것을 막으려면 이 같은 모순된 정책을 바꾸려는 노력이 필요할 것”이라고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com