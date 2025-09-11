홈 한경BUSINESS [속보] 9월 1~10일 수출 3.8% 증가…대미수출 8.2% 감소 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509116653b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.11 09:08 수정2025.09.11 09:08 강홍민 기자 연합뉴스9월 1~10일 수출 3.8% 증가…대미수출 8.2% 감소강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]건강보험 '쇼크'...25년 뒤 44조 적자 국민성장펀드 150조...AI·에너지 고속도로 등 투입 [ESG 뉴스 5] 트릴리온랩스, 700억 파라미터 규모 LLM 모델 첫 공개 “얼어붙은 하반기 취업시장” 대기업 10곳 중 6곳 채용 않거나 미정 "시장님 칭찬합니다"···가뭄 난리에 댓글 지시한 강릉시장 논란