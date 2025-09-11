사진=(주)캐리 대표이사 김용선(우)]

주식회사 캐리(대표이사 김용선)는 당초 9월 8일로 예정됐던 유상증자 납입일을 9월 16일로 변경한다고 11일 밝혔다.회사 관계자는 “투자자 편의성과 절차 투명성 제고를 위한 결정”고 설명했다.이번 증자를 통해 확보되는 자금은 ▲스마트 제조 설비 강화 ▲자동화 생산 라인 확충 ▲친환경 공정 확대 ▲탄소 절감 기술 적용 등에 사용될 예정이다. 특히 글로벌 시장에서 강화되고 있는 ESG 요구에 맞춰 환경·에너지 분야 투자를 집중적으로 확대한다는 방침이다.캐리는 지난해부터 일부 제품에 친환경 소재를 적용하고, 생산 효율을 높이는 설비 개선을 추진해 왔다. 이번 증자는 이러한 친환경·효율화 노력을 가속화하는 계기가 될 전망이다.회사 측은 “납입 일정 조정은 투자자 권익 보호 차원에서 이루어진 것”이라며 “확보한 자금을 ESG 경영에 집중해 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.캐리는 이번 일정을 계기로 자본시장에서의 신뢰를 강화하고, ESG 선도 기업으로서 입지를 공고히 한다는 전략적 목표를 제시했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com