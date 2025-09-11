모티바코리아, ‘WTA 코리아오픈 2025’ 공식 후원

글로벌 가슴 보형물 브랜드 모티바코리아가 오는 9월 13일(토)부터 21일(일)까지 서울 올림픽공원 테니스코트에서 열리는 ‘코리아오픈 테니스대회 2025 Presented by 모티바’의 공식 메인 협찬사로 참여한다고 밝혔다.2004년 창설돼 올해로 21회(2020년 미개최)를 맞는 WTA 코리아오픈은 세계 정상급 여자 프로 테니스 선수들이 참가하는 국내 유일의 WTA 500 투어 대회다. 매년 국내외 팬들의 큰 사랑을 받아온 이 대회는 한국을 대표하는 글로벌 스포츠 이벤트로 자리매김했다. 특히 이번 대회에는 WTA 세계 랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 출전할 예정이어서 전 세계 테니스 팬들의 관심이 집중되고 있다.모티바코리아는 이번 스폰서십을 통해 여성의 건강과 아름다움, 그리고 도전정신을 응원하는 브랜드 철학을 널리 알리고, 스포츠와 결합된 새로운 형태의 브랜드 경험을 선보일 예정이다. 특히 국제 스포츠 무대에서 여성의 자신감과 가능성을 존중하는 메시지를 전하며, 브랜드가 추구하는 핵심 가치를 폭넓게 확산시키겠다는 계획이다.결승전이 열리는 9월 21일(일) 시상식에서는 임신영 모티바코리아 대표가 직접 시상에 참여해 선수들의 도전과 성과를 축하하며, 여성의 건강한 아름다움을 응원하는 글로벌 기업의 메시지를 전할 예정이다. 이는 단순한 기업 후원을 넘어, 모티바코리아가 여성의 도전과 성취를 진정성 있게 지지한다는 의미를 담고 있다.대회 기간 동안 모티바코리아는 다양한 홍보 활동과 팬 참여형 프로그램을 운영한다. 관람객들은 브랜드 부스를 통해 새롭게 런칭한 ‘모티바 프리저베(Preservé)’와 함께 여러 이벤트를 체험할 수 있으며, 시비옹테크 선수와의 원포인트 레슨 클래스, 팬미팅, 사인회 등 이벤트도 예정돼 있다.인크레더블버즈 그룹의 누트라코스도 공동 협찬사로 참여한다. 누트라코스는 이탈리아 타임락인 전문 브랜드로, 아미노산 포뮬라 특허성분으로 미토콘드리아를 타겟하여 세포 활성화를 돕는 신제품 ‘누트라코스 액티브’를 이번 대회에서 선보인다.모티바코리아 관계자는 “여성의 건강한 아름다움은 모티바가 추구하는 핵심 가치이며, 세계적인 스포츠 이벤트인 WTA 코리아오픈을 통해 이를 널리 알릴 수 있어 뜻깊다”며, “앞으로도 여성의 자신감과 가능성을 응원하고, 스포츠와 함께하는 건강한 아름다움을 전파하기 위해 다양한 활동을 이어가겠다”고 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com