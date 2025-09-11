서면 생활권 최인접 단지... ‘서면 어반센트 데시앙' 눈길

집 가까이에서 교통, 교육, 쇼핑, 문화 등 다양한 생활 인프라를 한 번에 누릴 수 있는 ‘1km 생활권’ 주거 단지가 최근 높은 관심을 받고 있다. 반경 1km 내에 백화점, 대형마트, 공원 등 쇼핑·문화·여가시설이 밀집해 있을 경우, 일상에서 필요한 대부분의 편의시설을 도보로 이용할 수 있어 시간과 비용을 아낄 수 있다는 점에서 바쁜 현대인들에게 높은 주거 만족도를 제공한다.특히 이러한 입지는 주거 편의성이 뛰어난 만큼 실수요자들에게 안정적이고 실용적인 주거 공간으로 각광받고 있다. 자녀 교육, 출퇴근, 쇼핑과 여가 등 일상의 모든 활동이 단지 가까이에서 가능하기 때문에 실생활 중심의 주거 가치가 부각되고 있다. 이에 따라 해당 단지들은 청약 시장에서도 높은 경쟁률을 기록하는 경우가 많다.실제로 최근 서울 송파구 신천동에서 분양한 ‘잠실 르엘’은 단지 반경 1km 내에 잠실역과 잠실나루역, 다수의 학교뿐만 아니라 홈플러스, 롯데백화점, 롯데월드타워, 광나루 한강공원 등 다양한 생활 인프라가 조성돼 있어 실수요자들의 눈길을 끌었다. 그 결과 뜨거운 관심을 모으며 1순위 청약에서 평균 631.6대 1의 경쟁률을 기록했다.이 가운데 태영건설이 9월 부산에서 공급하는 ‘서면 어반센트 데시앙’이 1km 생활권 아파트로 수요자들의 관심을 끌고 있다.‘서면 어반센트 데시앙’은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구(일반분양 211가구)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다.또 부산지하철 2호선 부암역이 단지 100m 이내에 위치한 초역세권 입지를 자랑한다. 또한 약 500m 거리에는 부산지하철 1·2호선 환승이 가능한 서면역이, 1km 거리에는 복합환승센터가 추진 중인 부전역이 있어 트리플 역세권 프리미엄까지 누릴 수 있다.특히 부전역은 중앙선(부전역~청량리역)과 동해선(부전역~강릉역)이 잇달아 개통하면서 서울과 강릉을 오가는 관문이 됐다. 이에 더해 부전~마산 복선전철과 차세대 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부산역~서울역) 등의 정차와 복합환승센터 개발이 추진되면서 해당 역은 부산의 교통 요충지로 거듭날 전망이다.또한 서면 중심 생활권에 들어서는 만큼 편리한 생활이 기대된다. 단지 반경 1km 내 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡(약 14만평) 규모의 부산시민공원 등이 모두 위치한다.교육 환경도 좋다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 위치한다.서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면메디컬스트리트’도 가깝다.주변으로 다양한 개발사업이 추진되고 있어 주거환경은 더욱 개선될 전망이다. 특힌 인근 부산시민공원 주변에는 재정비 촉진지구 개발(계획)이 속도를 내고 있다. 이 일대는 정비사업을 통해 9000가구에 달하는 주거타운으로 탈바꿈할 전망이다. 또한 가야대로에서도 가야1, 4구역 등 주거개발이 진행되고 있다.한편, ‘서면 어반센트 데시앙’ 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로에 위치하며, 9월 오픈할 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com