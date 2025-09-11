인하대역 수자인 로이센트, 똘똘한 한채 열풍 속 관심

정부가 6.27 부동산 대책, DSR(총부채원리금상환비율) 3단계 시행 등을 통해 가계부채 축소 기조의 정책을 이어가면서, 주택 시장의 무게 중심이 투자 수요에서 실수요 중심으로 빠르게 이동하고 있다.이 같은 흐름 속에서 실수요자들은 입지, 상품성, 미래가치, 분양가 등 여러 요소를 종합적으로 고려해 시세 차익과 실거주 만족도를 모두 잡을 수 있는 ‘똘똘한 한 채’ 찾기에 분주한 모습이다. 실제로 시장에서는 역세권, 브랜드, 대단지, 인프라 등 이른바 ‘대장주’의 조건을 모두 갖춘 단지에 대한 선호도가 집중되고 있다.실제 대장주는 매매시장에서 지역 최고가 거래를 잇따라 이뤄내며 시세를 이끌고 있다. 일례로 군포시에서는 1·4호선 환승역인 금정역 바로 앞에 위치한 ‘힐스테이트 금정역(총 1,482세대)’ 전용 84㎡가 3월 11억8000만원에 거래되며, 올해 동일 타입 기준 군포시 최고가를 기록했다. 또 광주시에서는 경강선 광주역 역세권 브랜드 대단지인 ‘광주역자연&자이(총 1031세대)’ 전용 84㎡가 6월 동일 타입 지역 최고가인 7억9800만원에 손바뀜됐다.이런 가운데, 인천에서는 BS한양이 미추홀구 용현학익 2-2블록 인하대1구역에 공급하는 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 수요자들의 눈길을 끌고 있다. 단지의 입지와 규모, 상품성, 미래 가치가 모두 탁월하다고 평가받고 있기 때문이다.이 단지는 지하 2층~지상 최고 43층, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대) 규모의 대단지로 조성된다. 평면 구성은 전용 84㎡부터 101㎡까지로 실수요자 선호도가 높은 중형부터 인천 내에서도 희소한 중대형 평형까지 두루 갖췄다.단지는 수인분당선 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로 편리한 교통 환경을 자랑한다. 향후 송도역에 예정된 KTX(2026년 예정)와 추진 중인 GTX-B 청학역(계획)의 이용도 편리해 교통환경은 더욱 확대될 전망이다.또한 인천용학초와 바로 붙어 있는 입지인데다 용현중, 용현여중, 인항고, 인하대학교 등 교육 시설이 가까워 원스톱 학세권 프리미엄을 누릴 수 있다. 뿐만 아니라 인하대역 주변으로 형성된 대규모 상권과 홈플러스, CGV, 인하대병원 등 풍부한 생활 인프라가 갖춰져 있다.여기에 용현학익지구의 미래가치까지 더해져 기대감을 높이고 있다. 대규모 주거개발을 통해 1.4만여 세대의 신축 브랜드 아파트 주거타운이 조성될 예정으로, 인하대역 수자인 로이센트는 용현학익지구 최중심에 위치해 용현학익지구의 모든 인프라를 가깝게 누릴 수 있다.수자인 브랜드의 기술력과 상품 경쟁력이 집약된 설계를 적용해 실거주 만족도를 극대화한다는 점도 주목할 만하다. BS한양은 인하대역 수자인 로이센트를 압도적 입지에 상품성까지 겸비한 용현학익지구의 랜드마크로 공급한다는 계획이다. 펫네임도 프랑스어로 왕을 뜻하는 'ROI'와 중심을 뜻하는 'CENTER'를 결합한 'ROICENT(로이센트)'로 결정했다.한편, 9월 분양 예정인 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대)로 조성된다. 타입별로는 일반분양 기준 ▲84㎡A 208세대 ▲84㎡B 513세대 ▲84㎡G 43세대 ▲84㎡H 25세대 ▲101㎡ 170세대로 구성됐다.단지는 인천 문학경기장 웨딩홀에서 대사업설명회를 실시할 예정이며, 현재 홈페이지 관심등록 고객 대상 매주 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 아메리카노를 증정하고 있다. 호갱노노 댓글 인증 이벤트도 동시 진행 중이다.견본주택은 인천광역시 미추홀구 용현동에 9월 중 오픈 예정이다. 현재는 미추홀구 학익동(홈플러스 인하점 인근)에 홍보관을 운영하고 있어 방문상담이 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com