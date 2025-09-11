대통령실사진기자단

이재명 대통령은 11일 오전 청와대 영빈관에서 열린 '취임 100일' 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준 강화에 대해 "대주주 기준을 굳이 50억에서 10억으로 반드시 내려야겠다고 생각하지 않는다"고 밝혔다.이날 이 대통령은 "야당에서도, 여당에서도 그냥 놔두자는 의견들이 있었다"며 "국회의 논의에 맡길 생각"이라고 답했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com