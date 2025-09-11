홈 한경BUSINESS 李대통령 “주식 양도세 기준, 굳이 고집할 필요 있을까 생각” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509117133b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.11 10:36 수정2025.09.11 10:49 강홍민 기자 대통령실사진기자단이재명 대통령은 11일 오전 청와대 영빈관에서 열린 '취임 100일' 기자회견에서 주식 양도세 대주주 기준 강화에 대해 "대주주 기준을 굳이 50억에서 10억으로 반드시 내려야겠다고 생각하지 않는다"고 밝혔다.이날 이 대통령은 "야당에서도, 여당에서도 그냥 놔두자는 의견들이 있었다"며 "국회의 논의에 맡길 생각"이라고 답했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 츄파춥스, ‘사워 젤리’ 라인업 800만 봉지 판매 [속보] 국힘 윤리위, '대선후보 교체시도' 권영세·이양수 징계 안한다 하츠, 국제 가전 박람회 IFA 2025 참가 성료 李대통령 “여·야 ‘잘하기 경쟁’했으면 바람···현실은 그 반대” 디 에이프 스쿼드, KT AI·콘텐츠 콘퍼런스서 AI 애니메이션 〈작은 날개〉 첫 공개