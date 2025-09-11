연합뉴스
연합뉴스
이재명 대통령은 11일 취임 100일 기자회견에서 미국 조지아주 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 "우리 기업들이 매우 당황스러운 상황"이라며 "현 상태라면 미국 현지 직접 투자는 매우 꺼려질 수밖에 없다. 투자에 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com