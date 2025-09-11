연합뉴스

이재명 대통령은 11일 취임 100일 기자회견에서 미국 조지아주 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 "우리 기업들이 매우 당황스러운 상황"이라며 "현 상태라면 미국 현지 직접 투자는 매우 꺼려질 수밖에 없다. 투자에 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com