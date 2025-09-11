홈 한경BUSINESS 李대통령 “美 진출한 우리 기업들 매우 당혹···미국 직접 투자 꺼릴수도” 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202509117205b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.09.11 10:54 수정2025.09.11 11:04 강홍민 기자 연합뉴스이재명 대통령은 11일 취임 100일 기자회견에서 미국 조지아주 한국인 근로자 구금 사태와 관련해 "우리 기업들이 매우 당황스러운 상황"이라며 "현 상태라면 미국 현지 직접 투자는 매우 꺼려질 수밖에 없다. 투자에 큰 영향을 미칠 것"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 츄파춥스, ‘사워 젤리’ 라인업 800만 봉지 판매 [속보] 국힘 윤리위, '대선후보 교체시도' 권영세·이양수 징계 안한다 하츠, 국제 가전 박람회 IFA 2025 참가 성료 李대통령 “여·야 ‘잘하기 경쟁’했으면 바람···현실은 그 반대” 디 에이프 스쿼드, KT AI·콘텐츠 콘퍼런스서 AI 애니메이션 〈작은 날개〉 첫 공개