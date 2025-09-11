기존의 2배 이상 생산능력 구축, 필수의약품 공급 안정성 강화 기대

(주)보령 본사 전경. 사진=보령

㈜보령이 경기도 안산 소재 보령 안산 캠퍼스에 페니실린 생산시설을 증설하기 위해 공장 확장과 자동화 설비 투자를 진행한다고 11일 밝혔다.경구용 페니실린계 항생제는 코로나19 팬데믹 이후 공급망 우려가 계속해서 제기돼 왔던 품목으로 식품의약품안전처가 2023년 국가필수의약품으로 지정했다.보령은 기존에도 국내 수탁 공급 물량의 60% 이상을 담당했다. 이번 증설로 생산시설이 연면적 기준 840평에서 1320평 수준으로 50% 이상 늘어나, 연간 생산능력이 기존 대비 2배 이상 확대될 예정이다.생산 역량이 늘어나면 그만큼 보령의 원료 수급 협상력이 강화되는 만큼, 수급처를 다각화할 수 있어 계절·유행성 질환 등 수요 변동에도 유연하게 대응할 수 있는 구조를 갖추게 된다. 이를 통해 국가필수의약품 공급 안정성을 한층 강화할 것으로 기대된다.게다가 보령은 신규 페니실린 시설이 글로벌 기준에 부합하는 설비와 품질관리 체계를 갖추도록 계획했다. 따라서 이곳에선 국내외 최고 수준의 제품을 생산할 수 있게 된다.보령 박경숙 생산품질부문장은 “필수의약품 생산 시설은 국민 생명과 직결되는 사회적 인프라”라며 “안산 캠퍼스 설비 투자는 국민 건강을 지키는 안정적인 공급망을 강화하고, 어떤 상황에서도 중단 없이 의약품을 생산·공급할 수 있는 지속가능한 체계를 마련하는 계기가 될 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com