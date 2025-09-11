북구 조야동~도남지구 3.5km 구간 시공, 경북 북부권 교통난 해소되나

조야~동명 광역도로 건설공사 위치도. 금호건설 제공

금호건설은 대구광역시 도시건설본부가 발주한 ‘조야~동명 광역도로 건설공사(2공구)’를 수주했다고 11일 밝혔다.‘조야~동명 광역도로 건설공사’는 대구광역시 북구 조야동 오봉로에서 도남공공주택지구를 거쳐 경상북도 칠곡군 국지도 79호선까지 연결하는 총 연장 7.97㎞, 왕복 4차로(폭 20m) 신설 도로 사업이다.공사구간은 ▲1공구(1.7㎞, 침산동~조야동), ▲2공구(3.5㎞, 조야동~도남공공주택지구), ▲3공구(2.7㎞, 도남공공주택지구~칠곡 동명면)가 있으며 전 구간에는 교차로 6곳과 터널 3곳이 설치된다.금호건설은 이중 2공구인 조야동~도남지구 구간을 맡게 됐다. 2공구는 터널 2개소, 교량 3개소 등 3.5㎞의 왕복 4차선 도로 건설을 포함하고 있다.총 사업비는 약 630억원, 공사 기간은 60개월이다. 금호건설이 지분 71%를 보유한 주관사이며 서한이 29% 지분으로 공동 참여한다.이번 사업이 완료되면 대구 북부권과 군위·안동 등 경북 북부 지역을 연결하는 광역도로망이 구축된다. 이를 통해 지역 간 접근성이 개선되고 기존 교통 정체가 해소되는 데 크게 기여할 것으로 기대된다. 또 향후 대구경북 신공항을 연결하는 주요 연계 도로의 기능도 수행할 것으로 기대된다.금호건설 관계자는 “이번 공사를 통해 대구와 경북 북부권을 연결하는 핵심 교통망을 구축하고, 대구 북부권 교통난 해소에도 기여할 것”이라며 “앞으로도 축적된 시공 경험과 기술력을 바탕으로 안전하고 품질 높은 인프라를 제공하겠다”고 설명했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com