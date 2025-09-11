집값은 지금이 가장 저렴, ‘새 아파트 분양’ 적극 노려야

최근 수도권, 광역시, 그리고 지방을 막론하고 민간분양 아파트의 분양가가 심상치 않게 오르고 있다. 특히 서울의 경우, ‘국민 평형’이라 불리는 전용면적 84㎡ 아파트의 분양가가 17억원에 육박하며, 머지않아 20억원에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있다.기타 지방도 이러한 전철을 그대로 밟고 있다. 주택도시보증공사(HUG)가 발표한 ‘민간 아파트 분양가격 동향’에 따르면 기타 지방(광역시 제외)의 ㎡당 평균 분양가격은 511만1,000원으로 집계됐다. 이는 전월 대비 8.76%, 전년 동월 대비 15.9% 상승한 수치다.하지만, 대다수의 부동산 전문가는 지금이 새 아파트를 분양받기 적절한 시기라고 일컫는다. 앞으로 더욱 가파르게 상승할 것으로 예상되는 집값 부담에 영영 새 아파트 입성의 기회를 놓칠 수 있다는 이유에서다.더불어, 지역 내 좋은 입지를 지닌 곳들은 이미 아파트 단지가 형성된 경우가 많다. 앞으로 새 아파트를 기다린다고 하더라도 재개발, 재건축과 같은 정비사업이 아닌 이상, 웬만한 좋은 입지에 새로운 아파트 공급이 이루어지기 어려운 현실이다.따라서 조금이라도 가격 부담을 덜어내면서 양질의 주거 공간을 확보하고자 한다면, 이미 분양가 책정을 마친 신규 분양 아파트를 적극적으로 검토해 보는 것이 현명한 전략이 될 수 있다.이 가운데 강원특별자치도 춘천시에서는 HDC현대산업개발의 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’가 정당 계약을 앞두고 있어 눈길을 끈다.‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 지난 1순위 청약에서 평균 27.35대 1, 최고 40.1대 1의 청약 경쟁률을 거둔 바 있다.이 단지는 1차 분양 단지 대비 의암호, 공지천 등과 인접해 일부 가구는 조망권이 우수하다. 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 그리고 지역 내에서 쉽게 볼 수 없었던 대형면적인 전용면적 144㎡으로 상품성도 돋보인다.춘천 지역에서도 주거 선호도가 높은 온의, 삼천동 일원에 자리 잡고 있어 생활 인프라 이용이 편리하다는 이점도 있다. 실제 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 우선 인근에 공지천, 의암호, 의암공원, 삼천동 생태공원, 공지천 유원지, 공지천 조각공원 등 녹지가 풍부하게 조성돼 쾌적한 환경을 갖추고 있다.서울 청량리 등으로 이어지는 춘천역, 남춘천역이 단지 주변에 있으며, 춘천시외버스터미널, 춘천고속버스터미널이 있어 광역 교통망을 누릴 수 있다. 중앙고속도로와 서울춘천고속도로, 서울양양고속도로도 빠르게 진입할 수 있어 서울로의 교통이 편리하다. GTX-B노선 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 단지 인근에 다양한 사업들이 추진 중으로 호재에 따른 교통 편의성 향상도 기대할 수 있다.도보로 춘천시립청소년도서관, KT&G 상상마당 춘천아트센터, 강원국악예술회관 등을 이용할 수 있다. 롯데마트 춘천점, 이마트 춘천점, 레고랜드 코리아 리조트 등의 편의시설도 반경 약 2km 내에 있어 편리하게 이용할 수 있다. 강원대학교 병원, 한림대학교 춘천성심병원 등 의료시설 이용도 가능하고 춘천도시첨단정보산업단지, 삼성SDS도시첨단산업단지 등으로 직주근접 여건도 갖췄다.이러한 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 12일(금)부터 15일(월)까지 서류 접수를 앞뒀다. 정당 계약은 22일(월)부터 24일(수)까지 3일간이다. 계약금은 1,000만원 정액제(1차)이며 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 계약금 10%(총 공급금액의 10%) 납입 후에는 분양권 전매가 가능하다.자세한 분양 정보는 견본주택을 방문하거나 홈페이지의 사이버모델하우스 등을 통해서도 확인할 수 있다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근(춘천시 근화동 일원)에 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com