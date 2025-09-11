디 에이프 스쿼드, KT AI·콘텐츠 콘퍼런스서 AI 애니메이션 〈작은 날개〉 첫 공개

국내 AI 영상 스튜디오 디 에이프 스쿼드가 KT의 AI·콘텐츠 콘퍼런스 KT AI 판 넥스트(AI P.A.N_Next)에서 민규동 영화감독과 함께 한 AI 애니메이션 스페셜 숏 필름 '작은 날개'를 공개했다고 11일 밝혔다.KT가 지난 10일 개최한 AI P.A.N_Next는 지난 8월 열린 AI 영상 콘텐츠 공모전 '2025 KT AI P.A.N'(Playground, AI, Now)의 후속 행사다. 영상 콘텐츠 전문가와 AI 창작자, 기업 관계자 등 300여 명이 참석해 창작 경험과 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.디 에이프 스쿼드가 선보인 '작은 날개'는 AI로 제작된 약 6분 분량의 3D 단편 애니메이션으로, 행사 하이라이트 프로그램으로 소개됐다. 이번 작품에는 '파과', '허스토리' 등을 연출한 민규동 영화감독이 각본과 연출을 맡았고 디 에이프 스쿼드가 크리에이티브 비주얼과 AI 애니메이션 제작을 담당해 완성했다.작품은 날고 싶어하는 한 어린 소녀의 꿈을 그리고 있다. 특히 아빠가 남긴 '빨간 별 열쇠고리’가 자신이 직접 만든 작은 날개와 결합할 때 놀라운 힘을 발휘한다는 판타스틱한 이야기를 펼친다. 과거와 미래, 환상과 현실이 교차하는 독창적인 비주얼로 구현된 이 작품은 AI 창작의 새로운 가능성을 제시했다는 호평을 받았다.디 에이프 스쿼드는 애니메이션을 비롯해 광고, 영화 등 영상 산업 전반에서 AI 기반 영상 제작의 선도적 입지를 공고히 하고 있다.지난해 10월에는 어린이 헬스케어 브랜드 '올키' 캠페인에서 국내 최초로 어린이 건강기능식품 부문 AI 애니메이션 TV 광고를 선보였다. 올해 초에는 로봇청소기 브랜드 '로보락'의 광고 캠페인 '아이 헤이트 로보락2(I Hate Roborock 2)'를 통해 AI 캐릭터 '먼지 가족'을 주인공으로 등장시켜 화제를 모았다. 이 광고 필름은 영화적인 애니메이션으로 제품의 혁신성을 효과적으로 표현했다는 평가를 받으며, '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'에서 AI Stars 부문 크리스탈상을 수상했다.디 에이프 스쿼드의 대표 김영기 감독은 "'작은 날개'는 단순한 기술 시연을 넘어, AI 애니메이션이 산업과 예술 전 영역에 새로운 가능성을 제시한 작품"이라며 "앞으로도 디 에이프 스쿼드는 AI 콘텐츠 제작을 이끌어가며 광고·영화·애니메이션 등 영상 산업 전반에서 AI 콘텐츠 혁신을 주도해 나가겠다"고 말했다.김영기 대표는 이날 행사에서 민규동 감독, 김한결 감독, 배우 조우진과 함께 패널 토크 '새로운 창작의 판, AI와 함께 써 내려가는 새로운 이야기'에 참여해 AI 기반 콘텐츠의 비전을 공유하기도 했다.한편 첫 상영을 마친 '작은 날개'는 향후 다양한 플랫폼에서 공개될 예정이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com