미국 이민세관단속국(ICE)이 홈페이지를 통해 9월 4일(현지 시간) 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장 건설 현장에서 벌인 불법체류·고용 단속 현장 영상을 공개했다. 사진=ICE 홈페이지 영상 캡처

ICE가 공개한 영상 속 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장의 한국인 직원 300여 명이 쇠사슬로 결박되는 모습. 사진=ICE 홈페이지 영상 캡처

① 208조 투자 발표 그 후…‘수갑·쇠사슬·족쇄’ 앞세워 공장 급습

미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장. 사진=AFP·연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 9월 7일(현지 시간) 뉴욕에서 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지로 돌아와 기자들과 만난 자리에서 한국인 구금 사태로 한·미 관계가 긴장될 거라고 생각하느냐는 질의에 “그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 답했다. 사진=AFP연합뉴스

② 이민 단속 배경엔 美 노동자들의 일자리 불만

9월 7일 오전 인천공항에서 김기수 LG에너지솔루션 최고인사책임자(CHO) 전무가 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 미국 조지아 합작 배터리 공장 불법체류자 단속 문제를 해결하기 위해 미국으로 출국하고 있다. 사진=LG에너지솔루션

③ 땜질식 ‘ESTA 돌려막기 출장’도 원인

김용범 대통령실 정책실장. 사진=김범준 한국경제신문 기자

④ 싱가포르·호주·칠레도 있는데…한국만 없는 비자 쿼터

정의선 현대차그룹 회장이 3월 24일(현지 시간) 백악관 루스벨트룸에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데, 향후 4년 동안 210억 달러(약 30조8175억원) 규모의 대미 신규 투자 계획을 발표했다. 정 회장 옆에 장재훈 현대차 부회장, 성 김 현대차 사장, 서강현 현대제철 사장 모습. 사진=AFP·연합뉴스

김동관 한화그룹 부회장이 8월 26일(현지 시간) 미국 필라델피아 한화필리조선소에서 이재명 대통령, 조쉬 샤피로 펜실베니아 주지사 등이 참석한 가운데 열린 선박 명명식에서 환영사를 하고 있다. 사진=한화그룹

⑤ “美 공장 안 짓고 말지” 회의론 확산…MASGA도 ‘빨간불’

“연방 요원들이 마치 전쟁터처럼 들이닥쳤다.” 지난 9월 4일 미국 조지아주 서배너 산업단지에 중무장한 연방 요원 수백명이 헬기와 드론을 동원해 ‘급습’했다.현대차와 LG에너지솔루션이 5조7000억원을 투자한 배터리 공장 현장에 투입된 500여 명의 요원은 ‘미국 제조업 부활’의 상징적 현장을 단속 대상으로 삼아 475명을 체포했다. 그중 약 300명은 한국인으로 공장 가동을 앞두고 막바지 작업을 위해 파견된 인력들이었다.근로자들은 양팔과 다리가 쇠사슬에 묶인 채 구금시설로 끌려가며 현장은 말 그대로 ‘전쟁터’나 다름없었다. 이번 작전은 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI), 마약단속국(DEA), FBI까지 총동원된 대대적인 불법이민자 단속 작전이었다.이번 사건은 한·미 간 경제 협력의 상징적 현장에서 벌어진 만큼 대규모 대미 투자에 치명적 불확실성을 남겼다는 평가다.한국인 무더기 구금 소식은 8월 25일 한·미 정상회담에서 한국 기업들이 1500억 달러(약 208조원) 규모의 대미 투자를 발표한 직후 전해졌다. 구금자들은 주로 회의나 계약을 위한 B-1 비자나 관광용 전자여행허가(ESTA)를 이용해 입국했으나 ‘체류 목적에 부합하지 않는 활동’으로 단속 대상이 됐다.미국 정부는 사전 통보 없이 단속을 진행했고 한국 정부는 즉각 항의하며 자국민 석방을 위해 노력 중이다. 구금자는 LG에너지솔루션 직원 47명(한국인 46명, 인도네시아인 1명)과 협력사 소속 250여 명으로 현대차가 직접 고용한 인력은 없다.현지 사정을 잘 아는 관계자는 “공장 건설은 완료됐고 내부 설비 구축이 50% 진행된 상황에서 연말 가동 일정에 맞추기 위해 야근하며 일하던 중”이라고 전했다.LG에너지솔루션은 미국 출장 전면 중단과 조기 귀국 조치를 내렸고 김동명 사장과 김기수 인사책임자(CHO)가 현지 구금자 지원을 위해 미국으로 향했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 미국 내 공장 건설 기업들도 긴장하며 비자 관련 점검과 대응에 나섰다. 삼성전자는 텍사스 테일러 공장 출장 시 L-1 비자 취득을 의무화했고 로펌에는 비자별 업무 범위 문의가 급증하고 있다.이번 사태는 단순 이민법 위반 단속을 넘어 미국 내 정치적 압력과 일자리 갈등이 복합적으로 작용한 결과로 분석된다. 트럼프 행정부는 재선 공약으로 불법 체류자 대규모 추방을 내세우며 LA, 시카고에 이어 조지아주에서도 단속을 강화했다.조지아주는 공화당 지지세가 강한 지역으로 ICE 단속 강화는 반이민 성향 유권자에 대한 정치적 메시지로 해석된다. 지역 사회와 노조는 “외국인이 미국인 일자리를 빼앗는다”며 한국 기업들이 막대한 세제 혜택을 받으면서도 현지 고용을 소홀히 한다고 반발해왔다.현대차·LG 배터리 공장은 고도의 전문 기술 인력이 필요해 숙련된 한국 인력을 투입할 수밖에 없지만 현지 노동자들의 경험과 교육 수준은 부족한 상태다. 이에 따라 많은 한국인 근로자가 단기 출장 비자(B-1)나 무비자(ESTA)로 편법 투입됐고 이것이 단속의 빌미가 됐다는 지적이다.이번 단속을 신고한 조지아주 정치인 토리 브래넘은 “한국 기업들이 3200만 달러 세제 혜택을 받고도 조지아 주민 고용은 극히 적다”고 비판했다. 전문가들은 한·미 간 산업 협력 확대 과정에서 노동시장과 이민 문제를 둘러싼 갈등이 지속될 것으로 전망한다. 월스트리트저널은 이번 단속이 한국을 흔들었다고 평가했으며 워싱턴포스트는 한·미 관세 협상 중에 발생한 이번 사건이 대미 투자 계획에 부담이 될 것이라고 전했다.워싱턴포스트는 한국이 3500억 달러(약 486조원) 규모의 대미 투자 계획을 밝힌 점에 주목했다. 현대차는 올해 초 트럼프 대통령 취임 이후 미국 내에 260억 달러의 신규 투자를 약속했는데 이 중 50억 달러는 이재명 대통령의 백악관 방문 직후인 지난주 초에 발표됐다.WP는 “트럼프 대통령은 조지아주 노동자들을 보호한다는 명목으로 한국인 300명을 체포했다고 밝혔다. 하지만 전문가들은 이에 따라 수천 개의 미국 내 제조업 일자리가 사라질 위험이 있다고 경고한다”고 전했다.한국인 대규모 구금 사태는 예견된 문제라는 지적이 나온다. 현대차와 LG에너지솔루션은 올해 상반기부터 비자 발급과 입국 문제를 외교부에 꾸준히 알렸으나 뚜렷한 해결책 없이 사태가 터졌다.현지에선 미국의 제조업 부활 정책과 이민 단속이 충돌한다는 비판이 나온다. 기업들은 공기 지연을 맞추기 위해 합법 취업비자(H-1B 등) 대신 단기 출장용 B-1 비자나 무비자 입국(ESTA)을 통한 편법 인력 운용에 의존해왔다.뉴욕타임스는 트럼프 행정부가 한국 대기업 투자를 장려하면서도 비자 발급은 어렵게 해 모순된 정책을 펴고 있다고 지적했다. 전미주경영인연합은 백악관에 이메일을 보내 이번 사태가 이민 제도 개선으로 이어지길 촉구했다.H-1B와 L-1 비자는 요건이 까다롭고 발급 기간도 길어 공장 초기 단계에서 단기 비자 활용이 관행화됐다. 이에 한국인 전문직 비자(E-4) 신설과 전용 쿼터 도입 필요성이 다시 부각된다.강훈식 대통령실 비서실장은 “관련 부처와 기업이 협력해 비자 체계를 점검하고 미국과 제도 개선을 협의하겠다”고 밝혔다. 김용범 정책실장은 “일하러 간 국민들이 쇠사슬에 묶여서 구금당한 사태가 너무나 충격적이다. 정부는 국민이 느낀 공분을 그대로 미국에 전달했다”며 “이번 사태를 전화위복 삼아 제도 개선을 반드시 해야 한다”고 강조했다.이번 사태의 핵심인 비자 문제를 풀 열쇠인 ‘한국인 전문직 비자 쿼터(E-4)’ 신설은 정부 노력에도 불구하고 미국 의회 문턱을 넘지 못하며 10년째 난항을 겪고 있다.싱가포르, 호주, 칠레 등 FTA 체결국은 연간 수천 명 규모의 전문직 비자 쿼터(H-1B1, E-3)를 인정받고 있지만 한국만 별도 제도가 없어 B-1 출장 비자나 무비자 입국(ESTA)으로 인력을 보내는 편법에 의존하고 있는 실정이다.트럼프 행정부 시절부터 비자 발급이 까다로워진다는 경고에도 정부는 대비에 실패했다는 비판이 거세다. 2020년 SK배터리아메리카 공장에서는 한국인 노동자 13명이 무비자 체류 중 체포된 사건도 있었다.업계는 이번 사태를 계기로 한국 정부가 미국과 비자 쿼터 협상에 적극 나서야 한다고 촉구한다. 단기 출장 비자나 무비자 입국에 의존하는 방식은 더 이상 지속 불가능하다는 것이다.정부 내에선 숙련 기능직 노동자에 한해 단기 취업을 허용하는 비자 면제 프로그램 도입 방안도 검토 중이다. 현재 미 의회에는 한국인 전문인력에 연간 최대 1만5000개의 E-4 비자를 할당하는 법안이 계류 중이다.영 김 하원의원(공화당)이 추진 중인 이 법안은 한국계 의원이 주도하고 있음에도 초당적으로 지지를 끌어내지 못해 속도를 내지 못하고 있다. 전문가들은 이번 사태를 계기로 비자 문제 해결을 위한 외교적 노력이 절실하다고 강조한다. 업계 관계자는 “비자 문제가 해결되지 않으면 조선, 반도체, 배터리 등 한·미 간 핵심 산업 협력 프로젝트 전반이 흔들릴 수 있다”고 말했다.한국 기업의 대미 투자 전반에도 경고등이 켜졌다. 5조7000억원 규모의 배터리 공장은 핵심 인력 공백으로 공기 지연이 불가피해졌고 현장 운영에도 심각한 차질이 빚어지고 있다.전기차 배터리 업계를 비롯해 반도체, 조선, 자동차 등 미국 전역에서 208조원 규모 투자를 추진 중인 국내 기업들 사이에선 “이럴 바엔 공장 접겠다”는 회의론이 확산 중이다. ICE의 강경 기조가 지속될 경우 숙련 인력 확보가 더 어려워지고 인건비와 운영비 부담도 커질 수밖에 없다는 우려가 커지고 있다.산업계는 대미 투자 전략 전면 재검토에 착수한 상태다. 일부 기업은 캐나다·폴란드·멕시코 등으로 투자지를 다변화하는 방안을 검토 중이다. 이번 사태로 인해 한국인 인력의 미국 파견 자체가 까다로워지면서 MASGA(미국 조선업을 다시 위대하게) 등 한·미 경제안보 협력 프로젝트에도 제동이 걸릴 가능성이 크다.산업계 관계자는 “숙련된 기술 인력을 미국에 보내는 것이 사실상 불가능해지고 있다”며 “이번 단속이 일회성으로 끝나지 않을 것이라는 불안감이 확산하고 있다”고 말했다.다만 한·미 협상을 통해 숙련공 근로 여건이 마련될 가능성도 제기된다. 당초 9월 10일(현지 시간)로 예정됐던 구금자 석방이 트럼프 대통령의 지시에 따라 하루 연기됐는데 그가 한국인 근로자들이 숙련공이라는 것을 인지한 뒤 이들이 현지인을 교육할 수 있는지 여부를 한국 정부에 타진했기 때문이다.외교부는 “충격이 큰 만큼 귀국 후 재파견이 바람직하다”고 답했다. 결국 숙련공 필요성을 미국도 인정한 셈이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com