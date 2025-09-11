한무영 서울대 교수, LG화학 ESG 유튜브 ‘대담해’ 출연

(왼쪽부터) 이영준 LG화학 글로벌 CSR팀장, 한무영 서울대 교수. 사진=LG화학

한무영 서울대 건설환경공학부 교수가 기후위기 대응의 새로운 해법으로 ‘빗물’을 제시했다. 그는 “빗물은 오염된 강물보다 수처리가 용이하다”며 “제대로 활용하면 가뭄·홍수·산불 같은 자연재해 극복의 실마리가 된다”고 강조했다.10일 희망친구 기아대책과 LG화학은 교육·사회공헌 사업 ‘라이크그린’의 일환으로 운영하는 ESG(환경·사회·지배구조) 유튜브 채널 대담해에서 ‘빗물을 통한 기후위기 대처’를 주제로 대담을 진행했다고 밝혔다. 이번 방송에는 LG화학 글로벌 CSR팀 이영준 팀장이 진행자로 나섰다.한 교수는 빗물 관리 성공 사례로 서울 광진구의 한 주상복합 건물을 소개했다. 이 건물은 3000t 규모의 빗물저장소를 설치해 연간 약 4만t의 빗물을 재활용하고 있다. 이 덕분에 수돗물 사용량을 20% 줄이고, 운영비를 제외한 수도요금도 연간 400만 원 절감했다. 그는 “빗물 활용은 홍수 예방에도 효과적”이라고 설명했다.한 교수는 또 “빗물에 대한 편견이 여전히 크다”며 “산성비를 맞으면 머리가 빠진다 같은 근거 없는 인식이 남아있지만, 빗물을 제대로 이해하면 기후위기 대응에 큰 자산이 될 수 있다”고 말했다.한 교수는 빗물의 가치를 세계적으로 알리기 위해 UN에 ‘세계 비의 날’ 제정을 제안했다. 또 초등학교에 빗물 활용 교육과정을 운영하는 ‘레인스쿨’ 설립을 추진 중이다. 캄보디아 교육부와는 1000개 학교 빗물이용시설 설치를 위한 업무협약을 체결, 학생들에게 물 자원의 소중함을 알리고 있다.시청자 반응도 긍정적이었다. “빗물이 기후변화 대응의 해답이 될 수 있다는 점이 새롭게 다가왔다”는 댓글이 이어졌다. 이영준 팀장은 “빗물 관리가 기후위기와 다양한 피해를 막는 실질적 해법임을 확인했다”며 “대담해도 빗물에 대한 인식 변화와 건강한 ESG 문화를 위해 노력하겠다”고 말했다.한편, 희망친구 기아대책과 LG화학은 2021년부터 ‘라이크그린’을 운영하며 올바른 ESG 문화 확산에 힘써왔다. 2023년에는 ESG 관련 주제를 쉽게 풀어내는 유튜브 채널 대담해를 개설해 환경·과학·사회 문제를 다루고 있다.이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com