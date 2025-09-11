백호선 금속노조 현대중공업지부장이 9월 10일 오전 HD현대중공업 사내 턴오버크레인에 올라 시위를 하고 있다. 사진=HD현대중공업 노조

HD현대중공업 노동조합(민주노총 금속노조 현대중공업지부)이 올해 임금 협상 난항으로 전면 파업에 들어갔다.노조는 11일 오전 8시부터 파업을 시작했다. 노조가 올해 들어 11차례 부분 파업을 벌였으나 전면 파업에 나선 것은 이번이 처음이다.노조는 회사 측이 전향적인 협상안을 제시할 때까지 전면 파업을 이어갈 방침이다.이에 따라 생산 차질이 예상된다. 어느 정도 영향을 미칠지는 조합원의 파업 참여율이 관건이다.조선 건조 현장은 자동차 생산라인처럼 일부만 파업해도 전체가 멈추는 컨베이어 시스템이 아니라 공정별로 일하는 체계이기 때문에 조합원 대다수가 일손을 놓지 않으면 한꺼번에 모든 생산이 중단되지는 않는다.전날 백호선 HD현대중공업 노조지부장은 사측의 결단을 촉구하며 조선소 내 40m 높이 턴오버 크레인(선박 구조물을 뒤집는 크레인)에 올라가 고공 농성에 돌입하고 총파업을 선언했다.백 지부장은 "회사는 미포조선을 합병하고, '마스가'(MASGA) 프로젝트 실현 구상으로 세계적 선박 건조 기업으로의 위상을 높이는 가운데에서 그것을 이뤄낸 구성원들과 조합원에 대한 예우와 보상을 하라"고 요구했다.HD현대중 노사는 올해 5월 20일 상견례 이후 23차례 교섭했다. 노사는 특히 호황기에 걸맞은 임금 인상에는 동의하지만, 인상 방식을 놓고 다툰다.노조는 각종 수당의 기준이 되는 기본급을 중심으로 인상을 요구하는 반면, 사측은 수주 상황과 글로벌 경제 요인에 유동적으로 대응할 수 있는 격려금(일시금)을 늘리려고 한다.노사는 지난 7월 18일 1차 잠정합의안을 만들기도 했으나 조합원 총회에서 부결됐고, 이후 두 달 가까이 교섭이 지지부진한 상황이다.노조는 오는 12일에는 HD현대 계열사 노조 조합원들이 울산 조선소로 모이는 집회를 열 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com