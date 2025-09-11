뇌사 장기기증으로 3명을 살린 인천 맨홀사고 피해자 이용호 씨와 가족들 (한국장기조직기증원 제공)

지난 7월 인천에서 발생한 맨홀 사고 당시 맨홀에 빠진 직원을 구하려다 뇌사상태가 된 이용호(48) 씨가 장기기증으로 3명을 살렸다.11일 한국장기조직기증원에 따르면 사고 피해자인 이 씨가 지난 7월 14일 인하대병원에서 간과 양측 신장을 3명에게 각각 기증하고 세상을 떠났다.오·폐수 관로 조사업체 대표인 이 씨는 7월 6일 인천시 계양구의 한 도로 맨홀에서 쓰러져 구조된 뒤 의식을 찾지 못했다. 당시 그는 유해가스에 중독돼 맨홀 안에서 쓰러진 직원을 구하러 갔다가 변을 당한 것으로 알려졌다.이 사고로 이 씨와 직원은 숨졌고, 발주처인 인천환경공단은 업무상과실치사와 중대재해처벌법 위반 등으로 조사를 받았다.기증원에 따르면 이씨는 선천적으로 한쪽 눈이 보이지 않는 시각장애인이었다.어릴 때부터 만들기와 목공을 좋아했고, 상하수도 점검 일을 배운 후 업체를 차려 성실하게 일해왔다.지인의 소개로 결혼한 필리핀 아내와의 사이에 5남매를 뒀다. 막내는 생후 4개월이다.일을 마치고 집에 오면 집안일도 도맡고 아이들과 놀아주던 자상한 남편이자 친구 같은 아빠였으며, 자기 몸이 불편한 만큼 주위에 아픈 사람들을 늘 돕는 성격이었다고 유족은 회고했다.갑작스러운 사고로 이씨를 잃은 유족은 5명의 아이들이 숭고한 생명나눔으로 다른 이들을 살린 자랑스러운 사람으로 아빠를 기억하길 바라며 기증을 결심했다고 기증원은 전했다.이씨의 아내 이시나 씨는 남편에게 "부모님과 아이들을 위해 최선을 다할 테니 걱정하지 말라"고 마지막 인사를 건넸고, 누나 이정하 씨는 "네가 지키려고 했던 가족들을 우리가 함께 지키면서 살 것"이라고 먼저 간 동생에게 약속했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com