서울 시내 아파트 전경. 사진=연합뉴스

서울 아파트 매매가격이 다시금 상승하고 있다. 강남·서초의 재건축 단지와 성동·광진 등 역세권 단지가 가격 상승을 주도했다.11일 한국부동산원의 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 9월 둘째 주(8일 기준) 서울의 주간 아파트 매매가격은 0.09% 상승을 기록했다. 전주(0.08%) 대비 상승폭이 확대됐다.부동산원 측은 “재건축 추진 단지와 역세권·대단지 등 선호단지를 중심으로 매매가격이 상승하며 상승 거래가 체결되는 등 서울 전체 상승세를 견인했다”고 짚었다.자치구별로 강남구(0.15%)는 대치·개포동 재건축 추진 단지 위주로, 서초구(0.14%)는 반포·잠원동 주요 단지 위주로 올랐다.강북에서는 성동구(0.27%)는 금호·옥수동 역세권 위주로, 광진구(0.20%)는 광장·자양동 주요 단지 위주로 오름세가 도드라졌다.서울 전세가는 0.07%로 전주와 비슷한 수준을 유지했다.부동산원 측은 “국지적인 매물 부족과 역세권과 학군지 등 선호 단지를 중심으로 상승 거래가 나타나며 서울 전체 전셋값이 상승했다”고 분석했다.한편 기간 전국 주간 아파트 매매가격은 0.01%로 상승했다. 지역별로는 수도권(0.02%→0.03%)은 상승폭 확대, 지방(-0.02%→-0.02%), 5대광역시(-0.03%→-0.02%)에서는 하락 폭이 이어졌다.김정우 기자 enyou@hankyung.com