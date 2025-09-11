제공: INF컨설팅

금융 IT 전문기업 INF컨설팅(대표 백만용)은 증권업계의 오랜 관행을 깨고 역사적인 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 11일 밝혔다.2025년 1월부터 9개월에 걸쳐 진행된 대형증권사 M사의 'NXT 메인마켓 연계 SOR(Smart Order Routing) 구축 프로젝트'를 성공적으로 오픈하며, 증권사의 핵심 거래 시스템을 외부 전문기업에 '턴키(Turn-key)' 방식으로 맡기는 최초의 사례를 만들었다.그동안 증권사의 새로운 거래소 연계 작업은 극도의 보안과 안정성을 요구하는 만큼, 대부분의 금융기관이 자체 IT 인력을 투입하여 직접 수행해 왔다. 이번 프로젝트는 INF컨설팅이 축적된 기술력과 증권 업무에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 외부 전문 기업이 핵심 시스템을 성공적으로 구축할 수 있음을 증명했다는 점에서 의미가 크다.INF컨설팅은 NXT 메인마켓의 기술적 요구사항을 충족시키는 것은 물론, 기존 증권사 시스템과의 매끄러운 연동을 구현하며 차세대 거래 시스템의 초석을 다졌다.INF컨설팅 백만용 대표는 "이번 성공은 단순한 프로젝트 완수를 넘어, 금융 IT 시장의 새로운 패러다임을 연 사건"이라며, "INF컨설팅이 가진 전문성과 신뢰도를 통해 증권사들이 미래 혁신에 집중할 수 있도록 돕는 진정한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com