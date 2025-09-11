둔산과 유성 모두 누리는 아파트 ‘둔산 해링턴 플레이스 리버파크’

대전 부동산 시장이 조정 국면을 겪는 상황에서도 입지와 상품성이 확실한 단지는 꾸준히 주목받는다. 특히 서구 둔산과 유성 도안을 동시에 아우르는 단지는 드물어, 실수요자와 투자자 모두의 관심이 높다. 그 중심에 선 곳이 월평동 ‘둔산 해링턴 플레이스 리버파크’다.이 단지는 둔산 생활권과 유성 생활권을 동시에 품은 입지라는 점에서 차별화된다. 행정·업무 중심인 둔산과 주거 선호도가 높은 유성·도안을 함께 생활 반경에 두며, 두 지역의 장점을 동시에 누릴 수 있다.교통 여건은 단지의 가치를 크게 높이는 요소다. 대전지하철 1호선 갑천역 초역세권으로, 정부청사역까지 약 4분, 시청역까지 약 9분이면 이동이 가능하다. 지하철 한 정거장 거리인 유성온천역에는 2028년 개통 예정인 트램 2호선이 예정돼 있어 향후 교통망은 한층 강화될 전망이다. 계룡로·한밭대로 등 주요 도로망과도 맞닿아 있어 대전 전역 접근성이 탁월하다.생활 인프라도 풍부하다. 둔산권역에는 갤러리아백화점, NC백화점, 이마트, CGV 등 쇼핑·문화시설이 밀집해 있고, 충남대병원·을지대병원 등 대형 의료기관 접근성도 우수하다. 여기에 유성권역의 생활 편의시설까지 함께 누릴 수 있어 두 생활권을 아우르는 폭넓은 인프라를 활용할 수 있다.교육 환경 역시 강점이다. 단지 주변에 월평초와 중·고교가 밀집해 통학 환경이 안정적이며, 대전 대표 학원가인 둔산 학원가 이용도 수월하다. 공교육과 사교육 여건 모두 활용도가 높아 학부모 수요자들의 선호가 높을 것으로 보인다.쾌적한 자연환경도 자랑거리다. 단지 대부분에서 갑천 리버뷰를 조망할 수 있고, 수변 산책로와 녹지축을 따라 여가와 휴식을 즐기기 좋다. 도심 한복판에서 자연과 맞닿은 주거 환경을 실현했다는 점에서 차별성이 크다.상품성도 눈길을 끈다. 전용 84~182㎡, 총 336가구 규모로 조성되는 단지는 팬트리와 드레스룸을 기본 설계해 공간 활용도를 높였고, 전용 142~182㎡ 대형 평형에는 테라스와 보조주방까지 더했다. 가구당 1.65대의 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 최고 35층 스카이라인으로 지역의 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이다.분양 조건 또한 주목된다. 계약자의 초기 부담금을 사실상 ‘0원’으로 낮춰 실수요자의 자금 부담을 최소화했다. 불확실한 시장에서도 안정적으로 진입할 수 있는 기회를 제공하는 셈이다.‘둔산 해링턴 플레이스 리버파크’는 지하 4층~지상 최고 35층, 3개 동, 전용 84~182㎡, 총 336가구 규모로 조성된다. 입주는 2028년 3월 예정이며, 견본주택은 대전 유성구 봉명동 일원에 위치한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com