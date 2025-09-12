주식회사 뉴아이, ‘B-Fintech 20’ 기업 선정...‘택스아이’ 혁신성 인정받아

핀테크 스타트업 주식회사 뉴아이(이하 뉴아이)가 지난 8일 (사)글로벌핀테크산업진흥센터(이하 센터)에서 주관하는 ‘2025 B-Fintech 20’ 기업으로 최종 선정됐다. 올해 총 3개 기업이 선정된 가운데, 이번 심사에서는 뉴아이가 단독으로 선정됐다.B-Fintech 20 프로그램은 부산시 인증을 받은 고성장 잠재력 있는 핀테크 스타트업을 대상으로 사업 고도화 지원을 제공하는 의미 있는 성장 지원 사업이다. 뉴아이는 ‘택스아이(TAX AI)’라는 AI 기반 자산 세금 솔루션의 기술력과 시장성을 인정받아 선정 기업으로 이름을 올렸다.택스아이는 양도소득세뿐만 아니라 취득세와 종합부동산세의 통합 환급을 지원하는 혁신적인 자산 세금 솔루션이다. AI 기반 알고리즘을 통해 세목별 과세유형을 정밀 분석하고, 사용자가 한 번에 다양한 세금 환급 가능액을 확인할 수 있게 해준다. 세무 전문가의 검토 없이도 실시간 자동분석을 통해 사용자에게 최적 환급액과 절세 전략을 안내하고, 제휴 세무사 연계를 통한 실제 환급 절차도 제공한다.해당 선정으로 뉴아이는 부산시 인증과 맞춤형 사업 지원금, 리딩기업 키맨으로 구성된 파트너들의 컨설팅, 부산 핀테크 허브 연장 심사 가점 등 다양한 사업화 및 성장 지원 혜택을 받게 된다.앞으로 뉴아이는 AI 기술을 활용한 세금 자동판단, 환급 프로세스 고도화, 시뮬레이션 기능 확대 등으로 자산 세금서비스 혁신을 이끌며, 납세자의 권익 보호와 세금 전문가의 새로운 수익시장 창출에 기여할 계획이다.한편, 뉴아이는 지난해 국토교통부 부동산 창업경진대회 단독 대상을 비롯해 중소벤처기업부 TIPS, KB스타터스, IBK창공, 우리금융 디노랩 등에 선정되며 기술력과 혁신성을 인정받고 있으며, 최근 국무조정실, 국무총리비서실 청년인턴들이 커리어 On 프로그램을 통해 기관 탐방을 하기도 했다.뉴아이 관계자는 “부산시 핀테크 기업 인증 사업인 2025 B-Fintech 20에 선정된 것은 매우 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 글로벌핀테크산업진흥센터와 부산 핀테크 허브의 지원을 바탕으로 서비스 고도화에 집중해 사용자에게 더 큰 가치를 제공하겠다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com