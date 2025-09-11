SSG닷컴, 수원 파스타 맛집 ‘그로또’ 간편식 낸다

수원 로컬맛집 ‘그로또’ 파스타·리조또 6종

SSG닷컴은 인기 이탈리안 레스토랑 ‘그로또(Grotto)’의 간편식 6종을 선보인다. 2011년 수원 영통에서 시작한 지역 파스타 맛집으로, 신선한 재료로 남녀노소 호불호 없는 맛을 구현해 전국적인 유명세를 탔다.SSG닷컴 단독상품으로 멕시코 크림 파스타·리조또(각588g·590g), 해산물 토마토 파스타·리조또(각695g·675g), 생크림 새우 파스타·리조또(각577g)를 출시한다. 가격은 6종 신상품 모두 9980원이다. 그로또의 쓱닷컴 입점을 기념해 오는 17일까지 2개 이상 구매 시 20% 할인 행사를 진행한다.그로또 대표 메뉴인 멕시코 크림 파스타·리조또는 크림소스에 레드오일을 섞어 매콤한 맛을 살렸고, 해산물 토마토 파스타·리조또는 수제 토마토 소스와 다채로운 해산물이 어우러진 깊은 바다내음이 특징이다. 생크림 새우 파스타·리조또는 생크림 소스에 통통한 새우와 마늘을 넣어 부드러우면서도 고소한 맛을 냈다.이난영 SSG닷컴 상품개발파트장은 “전국 유명 맛집의 간편식을 더 많은 고객에게 선보이겠다”고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com