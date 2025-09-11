(사진=임형택 기자)

성 비위 사건으로 당 대표를 포함한 당 지도부가 사퇴하며 어수선한 가운데, 조국 혁신정책연구원장이 11일 당 비상대책위원장으로 선출됐다.서왕진 조국혁신당 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 당무위원회 후 기자들과 만나 "조 원장을 단일 후보로 추천해 찬반 투표를 진행한 결과 '압도적 다수 찬성'으로 선출됐다"며 이같이 밝혔다.서 원내대표는 "비대위 구성에 대해서는 조 비대위원장에게 우선 권한을 위임하는 것으로 결정했다"며 "향후 비대위 구성과 활동함에 있어서 피해자에 대한 보호 및 위로 지원 조치를 신속히 진행하겠다"고 말했다.그러면서 "국민 시각에서 당을 쇄신하고 노력해 나갈 것에 대한 다양한 당부가 있었다"고 덧붙였다.조 원장의 비대위원장 선출은 정해진 수순으로 흘러갔다. 하지만 당내 성 비위 사건 피해자 및 대리인은 '조국 비대위원장'을 부정적으로 내다봤다.앞서 8일 CBS라디오에 출연한 강미숙 변호사(성 비위 피해자 대리인)은 "(조국 비대위원장보다)제3자가 더 낫다는 생각"이라고 밝힌 바 있다.그는 "조 전 대표가 비대위원장을 맡으면 그의 의견이 가장 우선시 될 텐데 그것보다는 좀 더 수평적인 구조로 제3자 위원장이 더 낫겠다는 의견"이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com