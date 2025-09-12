'100원씩 모아 미래의 자연환경을 변화시키자'는 취지의 캠페인 '100 to the future'는 세스코 온라인몰을 통해 환경위생용품 '세스코 마이랩' 1개 구매시, 100원씩 환경적립금으로 기부하는 형식이다. 지난해 약 72만명이 참여해 적립금 5,500여만원을 WWF(세계자연기금)에 기부, 해양 미세플라스틱 감축 활동에 후원했다.
세스코는 기존 지구환경보존 캠페인과 함께 키자니아 서울점 내 가상현실(VR) 기반의 세스코 환경위생연구소에서 위생 취약 아동시설 기부를 위한 ‘100 to the Future with KidZania’ 캠페인을 확대하여 연계 운영한다.
어린이들이 환경위생 컨설턴트가 되어 직접 해충, 세균, 바이러스를 퇴치하고, 체험할 때마다 1명당 100원이 자동 적립되며, 해당 기부금은 연말 아동 관련 복지 시설의 안전한 위생환경 개선을 위해 기부될 예정이다. 키자니아 ‘세스코 환경위생연구소’는 지난해 글로벌 키자니아 직업체험관 중 최초로 VR ‘인터렉티브 미디어 월’을 도입했으며, 화면 속 영상이 동작에 반응하며 상호작용하는 즐거운 체험을 할 수 있다.
또한, 해충전문가, 공기살균전문가 등 다양한 미션을 통해 세스코 환경위생 과학을 보다 역동적으로 체험할 수 있다. 임무를 수행한 어린이에게는 세스코 환경위생연구소 사원증과 함께 세스코 환경위생 컨설턴트를 위한 수첩을 수여하며, 키자니아에서 장난감 등으로 교환할 수 있는 화폐인 ‘키조’도 받을 수 있다. 세스코맨 캐릭터 스티커 3종을 획득하면 세스코 마이랩 주방세제도 받을 수 있다.
