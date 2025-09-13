부산 청약 최고 성적 ‘써밋 리미티드 남천’, 9월 15일 무순위 청약

대우건설이 오는 9월 15일(월) 부산 전통 부촌인 남천동 핵심입지 (옛 메가마트 부지)에 들어서는 ‘써밋 리미티드 남천’의 전국 단위 무순위 청약접수를 진행할 예정이다.전국 최초로 선보이는 ‘써밋’ 브랜드에서 한층 더 차별화된 ‘리미티드’ 브랜드로, 지하 5층~지상 최고 40층, 5개동 전용면적 84㎡~243㎡, 총 835가구 규모로 조성되는 단지다. 특히, 부산에서 상대적으로 드문 중대형 평형 위주로 세대를 구성하여 희소 가치를 높인 고급 주거 단지로 조성된다.써밋 리미티드 남천은 지난 8월 청약에서 총 720가구 모집에 1만6,286명이 신청, 평균 경쟁률 22.62대 1(특별공급 제외, 기타지역 포함)을 기록했으며, 특히 전용 84B 타입은 24세대 공급에 8,380건이 접수되면서 최고경쟁률 349대 1을 기록하는 등 차별화된 경쟁력을 입증 받은 바 있다.‘써밋 리미티드 남천’은 단지 설계부터 에테르노 청담, 한남 더힐 등을 설계한 국내 하이엔드 실내건축설계사무소 이웨이(EWAI)와 래미안 원베일리, 반포 아크로리버파크, 나인원 한남 등을 설계한 ANU 등 고급 주거시설에 정통한 전문가 그룹이 참여하는 등 고품격 상품성이 강점으로 꼽힌다.주거공간을 총 세가지 콘셉트의 미감과 품격을 두루 갖춘 하이엔드 인테리어를 적용하고, 거실은 최대 2,800mm 높이의 우물천장과 최대 세로 폭 2.4m·가로 폭 1.9m의 대형 창호 설계를 통해 탁 트인 개방감을 제공한다.유럽산 타일과 엔지니어드 스톤 등 마감재·가전·가구 역시 최고급 하이엔드 사양이 적용되며, 주차 공간도 세대당 2.17대 수준으로 넉넉하게 제공된다.주방에는 ‘주방가구계의 에르메스’로 불리는 불탑을 비롯해, 독일 하이엔드 주방가구 브랜드 라이히트, 유럽 최대 주방가구 브랜드 노빌리아가 설치된다. 욕실에는 독일 프리미엄 수전 브랜드 한스그로헤와 이탈리아 고급 도기 브랜드 파포니 등 고급 외산 수전과 도기를 적용하고, 호텔식 건식 세면대 설계로 실용성과 고급스러움을 더했다.단지 내 커뮤니티 시설은 부산에서 세대당 최대 규모이자 최고 수준이다. 탁 트인 바다 조망을 즐길 수 있는 스카이라운지와 프라이빗 자쿠지가 있는 게스트하우스가 조성되며, 국내 아파트 커뮤니티 최초로 자동화 대여금고 시스템이 도입될 예정이다.또한 입주민들은 부산 최초로 선보이는 복합 테니스 시설을 비롯해서 AI 기술을 적용한 퍼팅 시뮬레이터를 갖춘 골프 라운지, ‘뱅앤올룹슨’ 사운드로 몰입감을 더한 프리미엄 시네마 등 차원이 다른 커뮤니티시설을 누릴 수 있다.단지 인근에는 다양한 생활 인프라가 밀집해 있다. 교통환경은 부산지하철 2호선 남천역과 경성대·부경대역이 도보권에 있는 더블 역세권 프리미엄이 갖춰졌고, 수영로·번영로·황령터널을 통해 센텀시티 등 주요 지역으로 이동이 편리하다. 초·중·고교는 물론 부경대, 경성대, 명문 학원가도 가까워 교육 여건이 우수하며, 광안리 상권과 센텀 신세계백화점 등 주요 편의시설도 가깝다.무순위 공급물량은 계약금 5%와 중도금대출 (60%) 전액 무이자, 6개월 후 전매가능 등 특별한 분양조건을 제공한다.갤러리형 견본주택 ‘써밋 갤러리 남천’은 부산 해운대구 우동에 위치해 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com